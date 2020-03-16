Ежегодное образовательное мероприятие "Тотальный диктант" перенесли на осень 2020 года из-за коронавируса, сообщается на официальном сайте акции.
В сообщении говорится, что "Тотальный диктант" состоялся уже 16 раз и никогда не нарушал традиций – мероприятие всегда проходило в апреле.
"Но вынуждены сообщить: "Тотальный диктант" переносится на осень 2020 года... Новая дата проведения станет известна 25 марта", – говорится в официальном заявлении.
Освободившееся время до осени организаторы акции используют для создания новых онлайн-курсов, а также обсудят возможность продления курсов подготовки к мероприятию.
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