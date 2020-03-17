Окунуться в спортивную жизнь: в центре Барнаула откроется новый бассейн

Новый большой бассейн "Магис Спорт" откроет свои двери для взрослых и детей уже в апреле. Бассейн расположен в центре Барнаула, по адресу пр. Красноармейский, 25, в ТЦ "Плаза".
Новый бассейн в "Плазе" – это:
• четыре полноценные дорожки шириной 2,5 метра;
• 25 метров длины.
На данном этапе строительства ведутся отделочные работы. Каждый желающий может приехать уже сейчас и оценить бассейн.
Клубы сети "Магис Спорт" располагаются по адресам ул. Взлетная, 25 и пр. Красноармейский, 25. Оба клуба оборудованы новейшими тренажерами, поделены на зоны функционального тренинга, групповых занятий, тренажерного зала, бассейна и занятий единоборствами.
Карты уже в продаже.
Фитнес-клуб "Магис Спорт"
Адрес: пр. Красноармейский, 25
Тел.: 566-300
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Комментарии
Ну вот и короновирусу будет где плодиться
Че там тетка босиком с туалета дефилирует?
надо брать
Наоборот вчера прочитала, что короновирус боится воды, хлора и повышенного содержания кислорода в крови (китайский пловец Сунь Ян сейчас тестирует), поэтому всем плавать, но только быстро, мощно и правильно!))
17.03.2020 11:30
Гость
китайский пловец Сунь Ян сейчас тестирует
Чего тестирует? Банку коронавирусов съел и плавает?
Ну вроде как инъекции ему вводят в кровь с вирусом, а его не берет)) но и плавает по 14 тренировок в неделю))
тогда надо жить в бассейне и одному, ага
а вон те колонны что в воде стоят они ваще по проекту на это рассчитаны?!?!?!
17.03.2020 11:45
Гость
Ну вроде как инъекции ему вводят в кровь с вирусом, а его не берет))
Сильно конечно. Геракл какой-то.
Если вирус действительно так боится кислорода, почему бы больным не подышать им минут по 10 раза три и всё, алес - на выписку.