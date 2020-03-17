Окунуться в спортивную жизнь: в центре Барнаула откроется новый бассейн

Новый большой бассейн "Магис Спорт" откроет свои двери для взрослых и детей уже в апреле. Бассейн расположен в центре Барнаула, по адресу пр. Красноармейский, 25, в ТЦ "Плаза".

Новый бассейн в "Плазе" – это:

• четыре полноценные дорожки шириной 2,5 метра;

• 25 метров длины.

На данном этапе строительства ведутся отделочные работы. Каждый желающий может приехать уже сейчас и оценить бассейн.

Клубы сети "Магис Спорт" располагаются по адресам ул. Взлетная, 25 и пр. Красноармейский, 25. Оба клуба оборудованы новейшими тренажерами, поделены на зоны функционального тренинга, групповых занятий, тренажерного зала, бассейна и занятий единоборствами.

Карты уже в продаже.

Фитнес-клуб "Магис Спорт"

Адрес: пр. Красноармейский, 25

Тел.: 566-300

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