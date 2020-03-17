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Окунуться в спортивную жизнь: в центре Барнаула откроется новый бассейн

, ИА "Амител"
Для жителей города подготовили четыре просторные дорожки длиной 25 метров

Новый большой бассейн "Магис Спорт" откроет свои двери для взрослых и детей уже в апреле. Бассейн расположен в центре Барнаула, по адресу пр. Красноармейский, 25, в ТЦ "Плаза". 

Новый бассейн в "Плазе" – это:

• четыре полноценные дорожки шириной 2,5 метра;

• 25 метров длины.

На данном этапе строительства ведутся отделочные работы. Каждый желающий может приехать уже сейчас и оценить бассейн. 

Клубы сети "Магис Спорт" располагаются по адресам ул. Взлетная, 25 и пр. Красноармейский, 25. Оба клуба оборудованы новейшими тренажерами, поделены на зоны функционального тренинга, групповых занятий, тренажерного зала, бассейна и занятий единоборствами. 

Карты уже в продаже. 

Фитнес-клуб "Магис Спорт"
Адрес: пр. Красноармейский, 25 
Тел.: 566-300
Сайт

Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

17.03.2020 11:08
- гость -

Ну вот и короновирусу будет где плодиться

17.03.2020 11:13
- гость -

Че там тетка босиком с туалета дефилирует?

17.03.2020 11:25
- гость -

надо брать

17.03.2020 11:30
Гость

Наоборот вчера прочитала, что короновирус боится воды, хлора и повышенного содержания кислорода в крови (китайский пловец Сунь Ян сейчас тестирует), поэтому всем плавать, но только быстро, мощно и правильно!))

17.03.2020 11:35
- гость -

17.03.2020 11:30
Гость
китайский пловец Сунь Ян сейчас тестирует

Чего тестирует? Банку коронавирусов съел и плавает?

17.03.2020 11:45
Гость

Ну вроде как инъекции ему вводят в кровь с вирусом, а его не берет)) но и плавает по 14 тренировок в неделю))

17.03.2020 11:51
- гость -

тогда надо жить в бассейне и одному, ага

17.03.2020 11:58
месный

а вон те колонны что в воде стоят они ваще по проекту на это рассчитаны?!?!?!

17.03.2020 12:05
- гость -

17.03.2020 11:45
Гость
Ну вроде как инъекции ему вводят в кровь с вирусом, а его не берет))

Сильно конечно. Геракл какой-то.
Если вирус действительно так боится кислорода, почему бы больным не подышать им минут по 10 раза три и всё, алес - на выписку.

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