"Плевать на них". Путин рассказал о потерях от западных санкций

От западных санкций Россия потеряла около 50 млрд долларов, но большую часть удалось возместить за счет импортозамещения, рассказал президент в рамках спецпроекта ТАСС "20 вопросов Владимиру Путину".

"Да плевать на них, на эти санкции", – заявил глава государства.

Путин согласился, что сумма в 50 миллиардов большая, однако санкции принудили Россию налаживать импортозамещение и внедрять технологии, которых раньше не было в стране.

Также Путин прокомментировал критику в адрес контрсанкций. По его мнению, они помогли РФ развивать сельское хозяйство и освободили внутренний рынок от заграничного влияния. Сейчас Россия находится на первом месте по экспорту пшеницы, вышла на обеспечение себя мясом и молоком, отметил президент.