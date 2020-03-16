"Плевать на них". Путин рассказал о потерях от западных санкций

От западных санкций Россия потеряла около 50 млрд долларов, но большую часть удалось возместить за счет импортозамещения, рассказал президент в рамках спецпроекта ТАСС "20 вопросов Владимиру Путину".
"Да плевать на них, на эти санкции", – заявил глава государства.
Путин согласился, что сумма в 50 миллиардов большая, однако санкции принудили Россию налаживать импортозамещение и внедрять технологии, которых раньше не было в стране.
Также Путин прокомментировал критику в адрес контрсанкций. По его мнению, они помогли РФ развивать сельское хозяйство и освободили внутренний рынок от заграничного влияния. Сейчас Россия находится на первом месте по экспорту пшеницы, вышла на обеспечение себя мясом и молоком, отметил президент.
Комментарии
только, как всегда: потеряли одни, а возместили другие
в лучших традициях капитализма: приватизируем прибыль, национализируем убытки
Этому плевать на еще более нищающее население страны и из-за санкций и опять обрушенного им рубля...
Ему вообще наверно на всё и на всех наплевать, кроме своих друзей
какой текст...какие слова!
Он хочет сказать,что мясо мы не завозим или ему доложили,что только на корм скоту? Не уточнив,какому именно.
Ну еду мы производим, частично даже сами (на дачах), а всё остальное растёт в цене вместе с долларом! Даже бензин?!
Если бы не бездарно-грабительское правление, то Россию не надо было бы принуждать к импортозамещению, т.к. бизнес развивался бы полным ходом.
>16.03.2020 15:47:
нет, бензин растет независимо от доллара, просто по воле божьей
Широко живет хлопец
Затрещали пуканы у комментаторской братии.
Плевать на санкции, плевать на медицину, образование. детей и пенсионеров, вообще на народ. Ему на всё плевать! Главное - власть и личная безопасность!
Ему, похоже, вообще на всё и на всех плевать, кроме собственной шкуры.
конечно он то не пьет молоко из пальмы
а мяско всяка не с антибиотиками