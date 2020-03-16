Поезд переехал 18-летнего юношу в Алтайском крае

Поезд переехал 18-летнего юношу в Калманском районе Алтайского края, сообщают в сообществе "Инцидент Барнаул".

Инцидент произошел в субботу, 14 марта. Парень попал под пригородный поезд, следующий по маршруту Барнаул – Алейская. В результате наезда юноше оторвало голову.

Предположительно, инцидент произошел между станцией Калманка и дачами. Как утверждают местные жители, возможной причиной трагедии стала неразделенная любовь.

Как уже сообщал amic.ru, 11 марта в Барнауле поезд сбил 19-летнюю девушку, которая переходила железную дорогу в неположенном месте, находясь в наушниках. Тогда юная горожанка получила многочисленные травмы, ее в тяжелом состоянии доставили в городскую больницу.