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"Дать пинка". Кто из алтайских политиков и не политиков хочет стать "Лидером России"

, ИА "Амител", Александра Черданцева
52 участника из Алтайского края будут бороться за возможность получить профессиональную "депутатскую" подготовку
Фото: kamchat.info

Фото: kamchat.info

52 представителя Алтайского края подали заявки и прошли регистрацию на конкурсе "Лидеры России. Политика". В их числе депутаты, политики, как от правящей партии, так и от оппозиции, а также бизнесмены и работники предприятий – те, кто хочет заниматься общественно-политической деятельностью, участвовать в выборах.

Среди них два действующих депутата краевого парламента: Николай Якушев (избран от "Единой России", директор по развитию и медицинскому направлению Алтайского биофармацевтического кластера), Владислав Вакаев ("Справедливая Россия", директор КГКУ "Фонд имущества Алтайского края").

Есть и бывшие депутаты: Андрей Щукин (замначальника управления юстиции Алтайского края, в прошлом координатор регионального отделения ЛДПР, замгубернатора Алтайского края), Елена Гергель (помощник депутата Госдумы, в прошлом депутат АКЗС).

Несколько депутатов Барнаульской гордумы: Ксения Белоусова ("Единая Россия", директор строительной компании "Алгоритм"), Дмитрий Ворсин (ЛДПР), Дмитрий Абалымов (ЕР, АО "АМЗ Газэнергомаш"), Сергей Струченко (ЕР, зампред БГД), Иван Нифонтов (ЕР, директор АНО "Сибирская Лига Дзюдо", дзюдоист, чемпион мира и Европы, призер Олимпийских игр), а также его супруга Кристина Нифонтова (индивидуальный предприниматель, не депутат).

Также на конкурс заявились Андрей Крылов (бизнесмен, экс-глава алтайского отделения "Партии Роста", кандидат в губернаторы (2018 год), кандидат в главы Барнаула (2020 год)), Евгений Астаховский (гендиректор и собственник Барнаульской халвичной фабрики, в прошлом депутат городской думы), Антон Васильев (директор юридического института Алтайского государственного университета, в прошлом депутат БГД от КПРФ), Александр Босяк (гендиректор ООО "Альянс-Агро", в прошлом руководитель Центра финансовой информации Алтайского банковского союза и алтайского гарантийного фонда), Евгения Гущина (гендиректор ГК "Дорожные знаки Алтая", сопредседатель регионального Общероссийского народного фронта), Андрей Нагайцев (гендиректор ООО "Эталон-Сервис", в прошлом член КПРФ, депутат Бийской гордумы, замглавы администрации Бийска, неоднократно участвовал в выборах разного уровня), Сергей Бекетов (зампредседателя комитета по энергоресурсам и газификации Барнаула), Сергей Курносов (начальник отдела внутреннего долга Минфина Алтайского края).

Среди участников есть адвокаты, педагоги, работники предприятий, топ-менеджеры предприятий. Большинство живет в Барнауле, есть также представители Бийска, Новоалтайска, Славгорода, Горняка, Зонального, Михайловского, Кулундинского, Усть-Пристанского, Тюменцевского и других районов. Всего заявку на участие подали более 32 тысяч жителей России. Но только чуть более четырех тысяч прошли все электронные этапы участия конкурса: заполнили информацию о себе, описали свои достижения в эссе и загрузили видео.

Например, Андрей Крылов на видео говорит, что всю жизнь был производственником, но пришлось прийти в политику, чтобы "изменить монополию одной партии, обуздать олигархов, вернуть власти честь и совесть". Индивидуальный предприниматель Александр Зонов заявляет, что власть региона давно повернулась к жителям "задом" и он хотел бы "дать им пинка".

"Современный стиль политики мечется от цирка с клоунами до спецоперации, сотканной из дезинформации. Это приводит к тому, что люди все меньше интересуются и не знают о положении в стране, а потому верят во всякие глупости, во всемирный заговор и что нас окружают только враги. И что у нас есть одно достояние, которое удерживает нас от краха", – говорит в видеопрезентации участник конкурса Андрей Правдивцев.

Временно безработный Игорь Елисеев в свою пользу говорит о том, что его родители – обыкновенные инженеры, и он сам всего добавился, а теперь хочет послужить Родине. Начальник отдела управления по соцзащите в селе Михайловском Дмитрий Клименко заявляет, что еще не став депутатом разработал несколько законопроектов, в том числе о том, что депутаты должны отчитываться перед народом каждый год.

"Действующие федеральные и региональные политические элиты во многом сформировались уже достаточно давно и подвергались минимальной ротации. Происходит "цементирование" существующих элит, снижается эффективность "социальных лифтов", что не может не вызывать недовольство избирателей. Необходимы новые лица, и не только актеры и спортсмены, нужны представители различных сфер экономики. В том числе имеющие опыт в производственной сфере, аграрном секторе", – сказал Александр Босяк.  

Победители (их будет около 80) получат персонального наставника-политика и право на участие в образовательной программе развития общественно-политических лидеров (организует Мастерская управления "Сенеж" совместно с Высшей школой государственного управления). Финал этапа состоится в мае 2020 года.

Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

17.03.2020 13:32
- гость -

Кинут, как кинули "Наших"

17.03.2020 13:40
- гость -

Если есть необходимость вести профессиональную подготовку депутатов, то надо открыть соответствующие специальности в ВУЗах. Выдавать дипломы специалистов, бакалавров и магистрантов гособразца. Как там пишут?-квалификация "депутат"

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