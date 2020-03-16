Высота снега в Алтайском крае стремительно уменьшается

Процесс разрушения снежного покрова активно проходит в Алтайском крае. Об этом сообщают в региональном Минприроды.

Так, за последнюю неделю высота снега в бассейне реки Алей уменьшилась на 8-13 см, Ануй – на 10-12 см, Чарыш – на 8-12 см, Чумыш – на 7-18 см, Обь – на 5-12 см, Бурла и Кулунда – на 5-7 см. На 10-15 см уменьшилась высота снега в бассейне реки Бия, а также в среднем и нижнем течении Катуни.

При этом уровень воды в реках пока остается стабильным.

Как уже сообщал amic.ru, ранее главный синоптик Алтайского края Александр Люцигер заявил, что исходя из количества скопившегося снега, прогнозируемых осадков и ожидаемой температуры воздуха, реки в регионе вскроются раньше, чем обычно, а вода поднимется выше средних значений на метр.