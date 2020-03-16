Ученые и писатели выступили против поправок к Конституции

Ученые, журналисты, писатели и юристы подписали коллективное письмо к политикам, в котором они высказались о недопустимости поправок в Конституцию РФ. Письмо опубликовано на сайте "Эха Москвы".
Обращение подписали 357 человек. Среди них телеведущие Татьяна Лазарева и Михаил Ширвиндт, журналист Леонид Парфенов, руководитель "Левада-центра" Лев Гудков и другие.
В письме говорится об угрозе конституционного кризиса. Авторы считают поправки противоречащими нормам права и первым двум главам основного закона государства. Кроме этого, поправки нарушают гарантию свобод и прав личности, принцип равенства перед законом и противоречат федерализму, считают подписавшиеся.
Как уже сообщал amic.ru, россияне проголосуют по поправках к Конституции 22 апреля 2020 года. С предложенными изменениями можно ознакомиться тут.
Комментарии
Полностью поддерживаю!
Терешкова значимей - она символ! а это кто такие - никому не известные ученые какого то РАН
Поправки незаконны, в таком виде вноситься не могут, голосование также незаконно - не определено никаким нормативным актом, нет низшего предела явки и ответственности за фальсификацию!
В свое время КС РФ отказал Ельцину и в обнулении и в избрании на третий срок, но нонешнему на все плевать - цель одна, пожизненное правление...
кто их очкариков спрашивать будет, надо Федя,надо!
Маловероятно, что нам придется голосовать за поправки, из-за коронавируса, что бы не подвергать электорат опасности, так примут, тем более депутаты одобрили, опросы подтверждают, что народ одобрямс...
Кац, Шац и Альбац...
Карикатура какая-то а не журналисты с писателями