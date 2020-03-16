Ученые и писатели выступили против поправок к Конституции

Ученые, журналисты, писатели и юристы подписали коллективное письмо к политикам, в котором они высказались о недопустимости поправок в Конституцию РФ. Письмо опубликовано на сайте "Эха Москвы".

Обращение подписали 357 человек. Среди них телеведущие Татьяна Лазарева и Михаил Ширвиндт, журналист Леонид Парфенов, руководитель "Левада-центра" Лев Гудков и другие.

В письме говорится об угрозе конституционного кризиса. Авторы считают поправки противоречащими нормам права и первым двум главам основного закона государства. Кроме этого, поправки нарушают гарантию свобод и прав личности, принцип равенства перед законом и противоречат федерализму, считают подписавшиеся.

Как уже сообщал amic.ru, россияне проголосуют по поправках к Конституции 22 апреля 2020 года. С предложенными изменениями можно ознакомиться тут.