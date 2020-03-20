Тариф "Любопытный": быстрый и недорогой интернет от ТТК в Барнауле

Этой весной компания "ТрансТелеКом" предлагает новым абонентам в Барнауле акционный тарифный план "Любопытный". Это удобный пакет услуг, который включает в себя высокоскоростной домашний интернет на максимальной скорости – до 100 Мбит/с и более 115 каналов интерактивного телевидения. Стоимость тарифа от 430 рублей в месяц. Дополнительно по выгодной цене можно приобрести мощный роутер и ТВ-приставку в рассрочку.

Интерактивное телевидение от ТТК позволяет смотреть телеканалы в высоком качестве, используя функции паузы и перемотки эфира. В рамках услуги "Интерактивное телевидение" ТТК предлагает абонентам базовый и расширенный пакеты каналов, а также специальные тематические на любой вкус и популярные сервисы подписки на видеопрокат, подключить которые можно прямо при просмотре телевидения.

Абоненты ТТК получают возможность подключить антивирусный пакет для ПК, мобильного телефона и месяц пользоваться им бесплатно. Кроме того, оплата за полный пакет услуг будет стабильная в течение всего года.

С подробными условиями акции можно ознакомиться на сайте компании или по бесплатному телефону единого контактного центра 8 800 775 0 775.