"Так уж Богу угодно". В РПЦ объяснили смерти от коронавируса

Религиозным людям не нужно бояться коронавируса – бояться нужно только Бога и греха. Об этом в эфире радио "Радонеж" заявил глава РПЦ по делам семьи, протоиерей Дмитрий Смирнов.

По мнению Смирнова, даже соблюдение всех рекомендаций врачей не спасет: возможность заболеть и умереть все равно остается.

"Так уж Богу угодно", – объяснил он возможную смерть от заболевания.

Протоиерей заявил, что сама паника вокруг COVID-19 преувеличена и вызвана страхом людей. Смирнов сравнил коронавирус с туберкулезом и отметил, что от последнего умирает до 100 тысяч людей в год, а подобного внимания к проблеме нет.

Ранее amic.ru писал, что в целях профилактики коронавируса алтайские вузы планируют перевести на дистанционную форму обучения. Об этом рассказали студенты и преподаватели Алтайского государственного университета, Педуниверситета, Алтайского государственного технического университета и Алтайского медуниверситета.