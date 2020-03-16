"Так уж Богу угодно". В РПЦ объяснили смерти от коронавируса

Религиозным людям не нужно бояться коронавируса – бояться нужно только Бога и греха. Об этом в эфире радио "Радонеж" заявил глава РПЦ по делам семьи, протоиерей Дмитрий Смирнов.
По мнению Смирнова, даже соблюдение всех рекомендаций врачей не спасет: возможность заболеть и умереть все равно остается.
"Так уж Богу угодно", – объяснил он возможную смерть от заболевания.
Протоиерей заявил, что сама паника вокруг COVID-19 преувеличена и вызвана страхом людей. Смирнов сравнил коронавирус с туберкулезом и отметил, что от последнего умирает до 100 тысяч людей в год, а подобного внимания к проблеме нет.
Ранее amic.ru писал, что в целях профилактики коронавируса алтайские вузы планируют перевести на дистанционную форму обучения. Об этом рассказали студенты и преподаватели Алтайского государственного университета, Педуниверситета, Алтайского государственного технического университета и Алтайского медуниверситета.
Комментарии
Смирнов тот еще бес, "жгет" прямо не успеваем от предыдущих новостей отойти.Кладезь божей мудрости.
религия-это единственное, что не дает бедным убивать богатых
Наполеон
Сначала вы умрете медленно в муках, а потом веки-вечные будете гореть в геенне огненной. Но это все от того, что бог любит вас
Смирнов, ты теперь вместо Чаплина план РПЦ по тиражированию маразма отрабатываешь? Вали в свой 14 век уже!
Вы его неправильно поняли слова снова. Он хотел сказать, что люди страха божьего не знают ибо ГАИ греха. Он же старенький уже, ну не помнит он как эти службы по новому то называются.
ну от брокеров от библии другого ждать и не нужно.