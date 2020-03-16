В России могут ужесточить контроль за операторами техосмотра

В Минэкономразвития России предложили пересмотреть правила контроля за операторами техосмотра, соответствующий документ уже направили в правительство, сообщает газета "Ъ".

В тексте инициативы указано, что по новым правилам Российский союз автостраховщиков обяжут проводить документарные или выездные проверки операторов технического осмотра на основании жалоб от граждан, юридических лиц, муниципальных органов, а также СМИ.

К тому же Союз автостраховщиков станет в обязательном порядке контролировать занесение сведений в информационную базу данных об автомобилях, прошедших техосмотр.

Помимо этого, проектом предусматривается возможность для участников рынка обращаться в комиссии по апелляциям, куда войдут представители МВД, Минтранса и Минпромторга.