Зама главы Барнаула подозревают в получении крупной взятки

Сотрудники УФСБ по Алтайскому краю задержали заместителя главы города Барнаула Сергея Демина.
Как сообщают в Следственном комитете России, чиновник получил взятку в размере 2,6 миллиона рублей за покровительство АО СЗ "Барнаулкапстрой". В администрации города Демин отвечает за вопросы градостроительства и земельных отношений.
Как уже писал amic.ru, ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении генерального директора подконтрольного мэрии АО СЗ "Барнаулкапстрой" Александра Канакова. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере.
По версии следствия, в период с июля по сентябрь 2019 года руководитель получил от директора одной из фирм Барнаула около трех миллионов рублей. За это Канаков поручил своим подчиненным беспрепятственно проводить приемку выполненных работ по договору подряда и строительства.
Комментарии
Во как.
Это все конечно хорошо, но почему там где имя Барнаулкапстрой стройка не идет?! Когда начнете объекты сдавать? Или это не входит в работу этой фирмы? Другим занимаетесь? под флагом администрации города...
Взяточники строить не дают.
нормально так
совсем чтоли страх потеряли??
А Дулин не причём?
и франк заметте тоже и фризен почетный гражданин
какая неожиданность
Наверное теперь будут строить без крыш.
Кулагину в бусиках же приняли, ход дамкой
Едро, партия ж...... и в....
значит Канаков не для себя брал, а для Демина
скоро похоронщик еще должен рассказать для кого брал... ну по любому же с кем-то делился