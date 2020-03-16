"Скоро увидим". У алтайского Минэкономразвития появится руководитель

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко уже скоро может назначить министра экономического развития региона. Об этом сообщил вице-премьер алтайского правительства Виталий Снесарь на пресс-конференции 16 марта.

"Не сомневаюсь, что у Виктора Петровича есть или шорт-лист, или лонг-лист. Это только он знает", – сказал он.

Одна из главных обязанностей главы Минэкономразвития, по словам Снесаря, это контроль за реализацией национальных проектов в регионе. Поэтому данная должность просто не может долгое время пустовать.

"Это звено в правительстве одно из ключевых. Должность завязана на повседневной кропотливой работе с цифрами, с методикам, формированием подходов, с большой отчетной документацией, с работой с органами статистики — со всем, что связано с реализацией национальных проектов. Актуальность замещения этой должности высокая. Думаю, что в течение короткого промежутка времени Виктор Петрович предложит кандидатуру. Увидим, услышим, узнаем", – сказал он.

Должность министра экономического развития Алтайского края остается вакантной почти четыре месяца. Павел Дитятев, который был в кресле министра с октября 2018 по декабрь 2019 года, по своему желанию покинул пост и переехал в Москву. Там он стал замруководителем Департамента финансов столицы.