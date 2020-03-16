60 человек в Бийске могут остаться без работы из-за оптимизации больниц

Заместитель министра здравоохранения Алтайского края Владимир Лещенко рассказал о планах объединения городских больниц Бийска в два крупных учреждения: ЦГБ и больницу № 2. Ранее бийчан заверяли, что сокращения медиков не будет, но теперь выяснилось, что уволят сопровождающий персонал, пишет "Бийский рабочий".

По словам Лещенко, без работы останутся около 60 человек из закупочных и финансово-хозяйственных служб: юристы, экономисты и бухгалтера.

Как отметил чиновник, о людях не забудут – им в первую очередь предложат места в бюджетных учреждениях, если они будут соответствовать требованиям. Но, как подчеркивает издание, проблему это не решит: вероятнее всего, всем 60 работникам не найдется нового места.

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