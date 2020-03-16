Россияне стали чаще заказывать еду на дом из-за коронавируса

Средний чек заказа на сервисе по доставке продуктов "Яндекс.Лавка" увеличился на 10%. Рост объясняют тем, что люди из-за боязни коронавируса стали проводить больше времени дома. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на комментарий руководства сервиса.

Больше всего спрос в последние дни вырос на готовую еду. На втором месте идут наборы продуктов с рецептами. Вместе с чеком увеличилось и количество товаров в корзине – также на 10%. Аналогичная ситуация наблюдается и у сервиса "Яндекс.Еда".

Как уже писал amic.ru, ранее Руспродсоюз исключил возможность дефицита продуктов из-за закупок на фоне новостей о коронавирусе. Как отмечают в ведомстве, в магазинах существует достаточный запас продуктов. При этом цены могут вырасти из-за курса доллара – в себестоимости товаров есть "долларовая" составляющая, привязанная к стоимости продукта на бирже.