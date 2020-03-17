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Матчи в Барнауле не станут проводить при пустых трибунах из-за угрозы коронавируса

, ИА "Амител"
"Динамо-Алтай" и "АлтайБаскет" готовятся к домашним играм

Домашние игры команд "Динамо-Алтай" и "АлтайБаскет", которые в ближайшее время запланированы в Барнауле, не будут переносить или отменять из-за угрозы коронавируса. Более того, по информации на утро 17 марта, все матчи должны пройти при болельщиках, если не поступит рекомендации со стороны федераций хоккея или баскетбола. Кроме того, во всех районах и городах края в штатном режиме проходят соревнования, в том числе и для детей. Об этом сообщили в Минспорте Алтайского края.

Так, "АлтайБаскет" должен провести ближайшие домашние матчи против лидера группы "Г" Суперлиги – ставропольского "Динамо". Игры пройдут в СК "Победа", который вмещает около тысячи человек.

Сложнее ситуация у хоккейного "Динамо", который впервые в своей истории вышел в полуфинал чемпионата ВХЛ. Первые матчи пройдут на выезде в Чебоксарах. 26 и 27 марта команды сыграют в Барнауле. Учитывая ажиотаж и любовь в городе к хоккею, потенциально "Титов-Арена" на каждой игре способна собрать полные трибуны – более 5 тысяч человек. Проведение игр без зрителей может принести миллионные убытки владельцам команды – Минспорту и бизнесмену Михаилу Дроздову. Билеты уже в продаже.

Совсем другая ситуация во второй полуфинальной паре, где встречаются "Челны" и "Юниор" (Курган). На уровне президента Татарстана уже принято решение, что игры в Набережных Челнах пройдут без зрителей.

Отметим, что сейчас на уровне спортивных федераций решается вопрос о полном прекращении всех соревнований в России из-за угрозы коронавируса. В Алтайском крае пока не приняты кардинальные меры. Однако вузы Алтайского региона 16 марта перешли на дистанционное обучение, которое продлится до 30 апреля.

Из-за нового вируса во всем мире приостановлены турниры: НБА, НХЛ, отменены игры Лиги чемпионов, чемпионаты по биатлону, лыжным гонкам, теннису. Высока вероятность отмены чемпионата Европы по футболу и Олимпийских игр в Токио. Спортивные федерации уже считают убытки. Речь идет о десятках миллиардов долларов.

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Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

Комментарии

17.03.2020 09:02
- гость -

идиотизм

17.03.2020 09:17
- гость -



А что вы сделаете с ТЦ? Их можно посещать? Или вы рекомендуете их посещение?

17.03.2020 09:45
- гость -

А крутые спортклубы? Занимающиеся там частенько посещают заграницы. А ктто-то из них сидит в карантине?)

17.03.2020 10:13
Morena

бессмертные же...

17.03.2020 11:11
- гость -

Пока работает общественный транспорт все это бред и позащуха.Метро перевозящее миллионы у них значит работает.А алтай баскет где тыща человек придет-нельзя

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