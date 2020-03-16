Более 118 тысяч алтайских школьников 1-4 классов будут получать бесплатное горячее питание с нового учебного года. Региону предстоит найти средства для ремонта столовых, организацию обедов, а также обновить законодательство. "Единая Россия" готова принять участие в подготовке процесса и проконтролировать исполнение этого поручения президента.

Как рассказала на совещании на базе барнаульской школы № 126 начальник отдела организации общего образования и оценочных процедур Министерства образования и науки Алтайского края Наталья Полосина, региону нужно минимум 11 млн рублей, чтобы охватить горячим питанием все школы края (там, где сейчас буфетное питание). Чтобы обновить все оборудование, нужно 700 млн рублей.

Это дело дорогое, подтверждает депутат Барнаульской гордумы от "Единой России", директор школы № 132 Инна Борисенко. Один пароконвектомат стоит около 600 тысяч рублей, на полную замену оборудования нужно порядка 5-7 млн.

Для алтайских семей бесплатное питание станет хорошей мерой поддержки, особенно в сельской местности, поэтому необходимо обеспечить его введение как можно быстрее. К этому призвала депутат краевого парламента, координатор партийного проекта "Крепкая семья" Ирина Солнцева.

По словам заместителя секретаря реготделения ЕР, председатель комитета АКЗС по социальной политике Татьяны Ильюченко, в федеральном бюджете на 2020 году уже заложили 21,8 млрд рублей на питание. Ранее министр образования Максим Костенко сообщал, что регион в текущем году получит около 600 млн рублей. Но и из своего бюджета региону придется выделить деньги на это. И муниципалитеты должны будут "скинуться".

Чтобы обеспечить переход на бесплатное питание в школах для учащихся 1-4 классов в Алтайском крае, ЕР обратится в Минобр, Минфин, администрацию муниципальных образований с просьбой предусмотреть в максимально сжатые сроки необходимое финансирование.

В партии напомнили, что "Единая Россия" добилась принятия закона о бесплатном двухразовом питании для детей с ограниченными возможностями здоровья. Кроме того, сейчас депутаты по указанию Регионального совета руководителей фракций "Единой России" работают с местными властями на предмет увеличения компенсации на питания школьников из малоимущих семей. Уже увеличили бюджеты 11 муниципалитетов, еще в 19-ти они в принципе впервые появились.