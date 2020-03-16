Появилось видео задержания заместителя главы Барнаула в собственном особняке

Алтайский следственный комитет опубликовал видеофрагменты задержания зам главы Барнаула Сергея Демина.

Как ранее сообщал amic.ru, чиновника подозревают в получении крупной взятки. По предварительным данным, чиновник взял у предпринимателя 2,9 миллиона рублей за покровительство АО СЗ "Барнаулкапстрой". В администрации города Демин отвечает за вопросы градостроительства и земельных отношений.

Как уже писал amic.ru, ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении генерального директора подконтрольного мэрии АО СЗ "Барнаулкапстрой" Александра Канакова. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере.

По версии следствия, в период с июля по сентябрь 2019 года руководитель получил от директора одной из фирм Барнаула около трех миллионов рублей. За это Канаков поручил своим подчиненным беспрепятственно проводить приемку выполненных работ по договору подряда и строительства.