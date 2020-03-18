Есть идея для стартапа. В Финуниверситете прошел конкурс бизнес-проектов

В конце 2019 года в Алтайском филиале Финуниверститета состоялся конкурс студенческих бизнес-идей и проектов, организованный совместно Алтайским филиалом Финуниверситета и НО "Алтайский фонд развития малого и среднего предпринимательства". Студенты рассказали, как к ним пришли идеи для стартапов и что происходит с проектами сейчас.

В конкурсе приняли участие 55 студентов, от которых поступило 47 проектов. В финал вышли шесть проектов. Творческие студенческие коллективы в своих бизнес-идеях предлагали: открытие экологичного кафе, строительство механизированной парковки башенного типа, открытие роботизированного киоска с мороженым, открытие сети продовольственных товаров, целью которой будет формирование "правильного" пищевого поведения населения Алтайского края. Были два проекта, посвященные разработке мобильных приложений. Первое приложение с названием "Эвакуатор", второе – "Познавательные квесты с дополненной реальностью".

Молодые люди рассказали, что послужило выбором бизнес-идеи.

"Много всяких мобильных приложений. Играть, чтобы убить время, уже не интересно. И очень жалко терять время – невосполнимый ресурс. К этим выводам приходят сейчас многие молодые люди. И познавательные игры, квесты начинают завоевывать умы и, следовательно, рынок", – говорит участник конкурса Кирилл.

"Предложила разработку мобильного приложения "Эвакуатор". Хотеться помочь людям не попасть в неприятную ситуацию, которая отнимет и время, и нервы", – делится участница Виктория.

"Хоть идея экологичного кафе и не нова, но особенность нашего заведения – это атмосфера близости к природе. Эта роль отводится интерьеру. Также использование съедобной посуды, которая не будет выброшена и не будет засорять природу. Идея пришла из нашей городской реальности. Мы находимся в каменных джунглях, в которых обитают железные звери (это транспорт), электронные организмы (наши гаджеты) и суета такая вокруг. Вот и решили, как было бы здорово хотя бы на короткое время "уйти в природу" – в наше экологичное кафе", – рассуждает участник Данил.

Студенты также поделились, чем они занимаются сейчас, и "проросла" ли предпринимательская инициатива в массы.

"После конкурса поняли, в чем были недоработки, что не смогли донести свою идею до жюри… Сейчас готовимся к новому конкурсу бизнес-идей. Антон Слободчиков, директор НО "Алтайский фонд развития малого и среднего предпринимательства" и член жюри, рассказал, что и в 2020 году планируется проведение подобного конкурса, и даже предполагается межвузовский этап. Поэтому рекомендую всем абитуриентам сразу после поступления на первый курс продумывать свою бизнес-идею и шлифовать ее все четыре курса. Чтобы на выпуске из вуза иметь возможность открыть свое дело", – говорит участник Богдан.

По словам Богдана, конкуренции с другими вузами они не боятся. Студенты Финуниверситета уже встречались со студенческими командами Алтая и занимали призовые места. Богдан выразил надежду и в будущем не подводить родной университет.

Алтайский филиал Финансового университета при правительстве РФ

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