Строитель со стажем. Кто такой вице-мэр Барнаула Сергей Демин и за что его арестовали

Заместителя главы Барнаула по строительству и земельным отношениям Сергея Демина 16 марта 2020 года задержали и поместили под стражу. Кто такой Сергей Демин, в чем его подозревают и на сколько могут посадить – в материале amic.ru.
Сергей Демин в данный момент занимает должность вице-мэра Барнаула по вопросам строительства и земельным отношениям. Он родился 1 октября 1963 года в Ростове-на-Дону. В 1964 году семья переехала в Алтайский край, сначала в Славгород, а затем в Яровое. В 1988 году Демин окончил Алтайский политехнический институт им. И.И. Ползунова.
Карьеру госслужащего Демин начал в 1992 году, устроившись на работу в управление коммунального хозяйства администрации Железнодорожного района Барнаула. На посту начальника управления он пробыл девять лет. В 2001 году Демин назначен заместителем председателя комитета по строительству и газификации администрации города, а с марта 2003 по июль 2010 был председателем этого комитета.
В 2011-2015 годах Демин работал главным инженером в ведущих строительных компаниях города, а с декабря 2015 по январь 2017 – генеральным директором "Барнаулкапстроя". 10 января 2017 года назначен на должность заместителя главы администрации города Барнаула по градостроительству и земельным отношениям.
В это же время вице-мэр Сергей Демин занимал пост председателя градостроительного совета, возглавлял несколько рабочих групп для решения острых вопросов, например, завершения долгостроев (на улице Антона Петрова, 254 и в переулке Канатном, 46б), строительства отеля Radisson, а также городскую комиссию для сглаживания споров о религиозном имуществе.
Интересно, что с июля 2018 года Сергей Демин входит в Совет по противодействию коррупции администрации Барнаула, который создал бывший мэр города Сергей Дугин.
По предварительным данным следствия, Сергей Демин в 2019 году, сговорившись с генеральным директором АО СЗ "Барнаулкапстрой", получил от предпринимателя взятку в размере 2,9 млн рублей. Деньги предназначались за общее покровительство и лояльное отношение к компании бизнесмена со стороны администрации города.
В ближайшее время будет решаться вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.
Наказание за взятку в особо крупном размере (свыше миллиона рублей) суровое. Если чиновника признают виновным, ему грозит:
– либо штраф 3-5 млн руб.;
– либо штраф в размере заработной платы за последние 3-5 лет;
– либо штраф размере от 80 до 100 раз превышающем сумму взятки;
– либо тюремное заключение на срок от 8 до 15 лет.
Если суд назначит реальный срок лишения свободы, то виновного также могут оштрафовать на сумму в 70 раз выше взятки.
В конце февраля 2020 года гендиректора компании "Барнаулкапстрой" (100% акции принадлежат администрации города) Александра Канакова задержали за получение взятки.
Следователи установили, что с июля по сентябрь 2019 года руководитель лично получил от директора одной из фирм Барнаула около трех миллионов рублей. За это Канаков поручил своим подчиненным беспрепятственно проводить приемку выполненных работ по договору подряда и строительства.
Новым гендиректором "Барнаулкапстроя" стал бизнесмен и бывший кандидат в мэры Барнаула Сергей Шумов. 6 марта он уже приступил к работе в новой должности. Свою кандидатуру Шумов предложил сам, и иных претендентов на эту должность не было.
Комментарии
Очень показательно, что на фото справа от зама его правая рука. Подождем.
Да они все у нас в России такие ! Одного моили другой на его место приходит. У нас во авось идут только для того, что бы обогатиться
Вот так не заступай за "Красные линии". Ну если из бюджета города не брал тогда напугают да и отпустят, как раз 75 лет ,амнистия.
"Свою кандидатуру Шумов предложил сам, и иных претендентов на эту должность не было.(с)
Вот так просто,приходишь с улицы и говоришь:хочу руководить Барнаулкапстроем?
Интересно чем не угодил ? Неподелилсо ?
Позорники!
При Сталине, или как сейчас в Китае, сегодня бы уже состоялся показательный расстрел.
Ну и кто там в списке следующий?
Строитель 08:41
С наследником: он папенькин портрет. И лишь одним не может похвалиться. С почившим патриархом наравне: Любовью к злой, уродливой жене.
их садють-а они беруть . а их снова садють
Пригрелся к кормушке. Капстрой это голимый кусок взяток.
17.03.2020 08:41
Строитель
Очень показательно, что на фото справа от зама его правая рука. Подождем.
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А на фото слева? Просто однокурсница... Ну-ну
Слева не просто однокурсница. Соратница. Может, и вдохновительница.
17.03.2020 09:39
- гость - Эта соратница и при Зине -директоре была. Только Зина как то соскочила а вот мужички попались. Может чем то еще отбрехалась кто сейчас знает.
Слава правящей партии!
расстрелять
сейчас запоют
друг на друга пальцем показывая
Его подставили
взяток он не брал
Писать могут что угодно
Наша страна и город сплошная коррупция и вот хотят хорошего человека с места сдвинуть!
одним словом мрази
а чё брал? Братки? Или датки?
Вопросы решал?
А как тут не взять то!?
Человек серьёзный солидный , но к сожалению как и многие, так и не обзавелся своим жильем.
17.03.2020 11:32
Ася
Его подставили
взяток он не брал
Писать могут что угодно
Наша страна и город сплошная коррупция и вот хотят хорошего человека с места сдвинуть!
одним словом мрази
Милая девушка)
а на что дворец то построен?
мало все было?
ЗЫ много чего понимаю, но если не умеешь брать незаметно- не бери.
как в анекдоте
стоял где курили сидел где пили
и в штаны за него нас*али
На фото справа его левая рука
Чаузова С.А. почему еще работает - день рождения 13 мая 1964. Ей будет 56 лет - пора на пенсию , пока не взяли в оборот. Она тоже замом по строительству в администрации была с октября 2014 года почти год. В этот период в городе тоже были интересные истории с РЕЧНЫМ ВОКЗАЛОМ. Непонятные аукционы. Нужно посмотреть.
Так-то я в комментарии имел в виду человека в очках, стоящего справа от зама, то есть по правую руку.
Вы представляете это новое 4 этажное административное здание на улице Гоголя . Какие там работают люди и какие там правила . Дворник и тот берет. Не место красит человека ..или наоборот ? Ой всё перепутала !
Очкастая там первая.
А сколько квартир от благодарных застройщиков по ценам, как игрушечный домик Барби?
По родственникам распределенных.
17.03.2020 13:36
Сергей
Чаузова С.А. .....тоже замом по строительству в администрации была с октября 2014 года почти год. В этот период в городе тоже были интересные истории с РЕЧНЫМ ВОКЗАЛОМ. Непонятные аукционы. Нужно посмотреть.
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Она и в капстрое много лет работала. Интересных историй,
с ней связанных, много.
Чо на пенсию? Вместе с Деминым пусть.
Чаузова же вроде в Едином заказчике работала?