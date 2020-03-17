Строитель со стажем. Кто такой вице-мэр Барнаула Сергей Демин и за что его арестовали

Кто такой Сергей Демин?

Сергей Демин в данный момент занимает должность вице-мэра Барнаула по вопросам строительства и земельным отношениям. Он родился 1 октября 1963 года в Ростове-на-Дону. В 1964 году семья переехала в Алтайский край, сначала в Славгород, а затем в Яровое. В 1988 году Демин окончил Алтайский политехнический институт им. И.И. Ползунова.

Карьеру госслужащего Демин начал в 1992 году, устроившись на работу в управление коммунального хозяйства администрации Железнодорожного района Барнаула. На посту начальника управления он пробыл девять лет. В 2001 году Демин назначен заместителем председателя комитета по строительству и газификации администрации города, а с марта 2003 по июль 2010 был председателем этого комитета.

В 2011-2015 годах Демин работал главным инженером в ведущих строительных компаниях города, а с декабря 2015 по январь 2017 – генеральным директором "Барнаулкапстроя". 10 января 2017 года назначен на должность заместителя главы администрации города Барнаула по градостроительству и земельным отношениям.

В это же время вице-мэр Сергей Демин занимал пост председателя градостроительного совета, возглавлял несколько рабочих групп для решения острых вопросов, например, завершения долгостроев (на улице Антона Петрова, 254 и в переулке Канатном, 46б), строительства отеля Radisson, а также городскую комиссию для сглаживания споров о религиозном имуществе.

Интересно, что с июля 2018 года Сергей Демин входит в Совет по противодействию коррупции администрации Барнаула, который создал бывший мэр города Сергей Дугин.