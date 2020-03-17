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Строитель со стажем. Кто такой вице-мэр Барнаула Сергей Демин и за что его арестовали

, ИА "Амител"
Чиновника взяли под стражу в роскошном коттедже, который принадлежит не ему, а супруге
Сергей Демин / Фото: barnaul.org

Сергей Демин / Фото: barnaul.org

Заместителя главы Барнаула по строительству и земельным отношениям Сергея Демина 16 марта 2020 года задержали и поместили под стражу. Кто такой Сергей Демин, в чем его подозревают и на сколько могут посадить – в материале amic.ru.

 1
Кто такой Сергей Демин?

Сергей Демин в данный момент занимает должность вице-мэра Барнаула по вопросам строительства и земельным отношениям. Он родился 1 октября 1963 года в Ростове-на-Дону. В 1964 году семья переехала в Алтайский край, сначала в Славгород, а затем в Яровое. В 1988 году Демин окончил Алтайский политехнический институт им. И.И. Ползунова.

Карьеру госслужащего Демин начал в 1992 году, устроившись на работу в управление коммунального хозяйства администрации Железнодорожного района Барнаула. На посту начальника управления он пробыл девять лет. В 2001 году Демин назначен заместителем председателя комитета по строительству и газификации администрации города, а с марта 2003 по июль 2010 был председателем этого комитета.

В 2011-2015 годах Демин работал главным инженером в ведущих строительных компаниях города, а с декабря 2015 по январь 2017 – генеральным директором "Барнаулкапстроя". 10 января 2017 года назначен на должность заместителя главы администрации города Барнаула по градостроительству и земельным отношениям.

В это же время вице-мэр Сергей Демин занимал пост председателя градостроительного совета, возглавлял несколько рабочих групп для решения острых вопросов, например, завершения долгостроев (на улице Антона Петрова, 254 и в переулке Канатном, 46б), строительства отеля Radisson, а также городскую комиссию для сглаживания споров о религиозном имуществе.

Интересно, что с июля 2018 года Сергей Демин входит в Совет по противодействию коррупции администрации Барнаула, который создал бывший мэр города Сергей Дугин.

 2
В чем его подозревают?
Заместителя главы администрации Барнаула подозревают в получении взятки в особо крупном размере. В отношении вице-мэра уже возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 6 ст. 290 УК РФ.

По предварительным данным следствия, Сергей Демин в 2019 году, сговорившись с генеральным директором АО СЗ "Барнаулкапстрой", получил от предпринимателя взятку в размере 2,9 млн рублей. Деньги предназначались за общее покровительство и лояльное отношение к компании бизнесмена со стороны администрации города.

В ближайшее время будет решаться вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.
 3

 

Где задержали вице-мэра?
Демин был задержан 16 марта в коттедже, который по документам принадлежит его супруге. Площадь особняка 333 квадратных метра, а расположен он на участке в 1524 "квадрата". Своей жилой недвижимости, согласно декларации о доходах, у чиновника нет. Следователи и оперативные сотрудники ФСБ в этот же день провели обыски в доме и на рабочем месте чиновника. 
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 4
А сколько получал Демин, работая в мэрии?
По итогам 2018 года Сергей Демин задекларировал доход 1 млн 593 тыс. рублей. То есть взятка, которую чиновник получил (2 млн 900 тыс. рублей), это почти два его годовых дохода. Вице-мэр также владеет машино-местом (16 кв.м), легковым автомобилем Toyota Land Cruiser 150 (Prado) и прицепом к нему.  
5
А какое наказание ждет Демина?

Наказание за взятку в особо крупном размере (свыше миллиона рублей) суровое. Если чиновника признают виновным, ему грозит:
– либо штраф 3-5 млн руб.;
– либо штраф в размере заработной платы за последние 3-5 лет;
– либо штраф размере от 80 до 100 раз превышающем сумму взятки;
– либо тюремное заключение на срок от 8 до 15 лет.

Если суд назначит реальный срок лишения свободы, то виновного также могут оштрафовать на сумму в 70 раз выше взятки.

 6
Что случилось с "Барнаулкапстроем"?

В конце февраля 2020 года гендиректора компании "Барнаулкапстрой" (100% акции принадлежат администрации города) Александра Канакова задержали за получение взятки.

Следователи установили, что с июля по сентябрь 2019 года руководитель лично получил от директора одной из фирм Барнаула около трех миллионов рублей. За это Канаков поручил своим подчиненным беспрепятственно проводить приемку выполненных работ по договору подряда и строительства.

Новым гендиректором "Барнаулкапстроя" стал бизнесмен и бывший кандидат в мэры Барнаула Сергей Шумов. 6 марта он уже приступил к работе в новой должности. Свою кандидатуру Шумов предложил сам, и иных претендентов на эту должность не было.

 

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Автор:
Алёна Жукова журналист (7-385-2) 59-44-66

Комментарии

17.03.2020 08:41
Строитель

Очень показательно, что на фото справа от зама его правая рука. Подождем.

17.03.2020 09:04
- гость -

Да они все у нас в России такие ! Одного моили другой на его место приходит. У нас во авось идут только для того, что бы обогатиться

17.03.2020 09:04
Людмила Михайловна

Вот так не заступай за "Красные линии". Ну если из бюджета города не брал тогда напугают да и отпустят, как раз 75 лет ,амнистия.

17.03.2020 09:05
Гость

"Свою кандидатуру Шумов предложил сам, и иных претендентов на эту должность не было.(с)
Вот так просто,приходишь с улицы и говоришь:хочу руководить Барнаулкапстроем?

17.03.2020 09:13
- гость -

Интересно чем не угодил ? Неподелилсо ?

17.03.2020 09:15
- гость -

Позорники!
При Сталине, или как сейчас в Китае, сегодня бы уже состоялся показательный расстрел.
Ну и кто там в списке следующий?

17.03.2020 09:18
гость

Строитель 08:41
С наследником: он папенькин портрет. И лишь одним не может похвалиться. С почившим патриархом наравне: Любовью к злой, уродливой жене.

17.03.2020 09:32
гость

их садють-а они беруть . а их снова садють

17.03.2020 09:34
- гость -

Пригрелся к кормушке. Капстрой это голимый кусок взяток.

17.03.2020 09:36
- гость -

17.03.2020 08:41
Строитель
Очень показательно, что на фото справа от зама его правая рука. Подождем.
-----------------------------
А на фото слева? Просто однокурсница... Ну-ну

17.03.2020 09:39
- гость -

Слева не просто однокурсница. Соратница. Может, и вдохновительница.

17.03.2020 09:41
- гость -

17.03.2020 09:39
- гость - Эта соратница и при Зине -директоре была. Только Зина как то соскочила а вот мужички попались. Может чем то еще отбрехалась кто сейчас знает.

17.03.2020 09:49
Надежда А.

Слава правящей партии!

17.03.2020 11:04
- гость -

расстрелять

17.03.2020 11:08
- гость -

сейчас запоют
друг на друга пальцем показывая

17.03.2020 11:32
Ася

Его подставили
взяток он не брал
Писать могут что угодно
Наша страна и город сплошная коррупция и вот хотят хорошего человека с места сдвинуть!
одним словом мрази

17.03.2020 11:52
месный

а чё брал? Братки? Или датки?
Вопросы решал?

17.03.2020 12:08
iOne

А как тут не взять то!?
Человек серьёзный солидный , но к сожалению как и многие, так и не обзавелся своим жильем.

17.03.2020 12:50
обезьяна

17.03.2020 11:32
Ася
Его подставили
взяток он не брал
Писать могут что угодно
Наша страна и город сплошная коррупция и вот хотят хорошего человека с места сдвинуть!
одним словом мрази


Милая девушка)
а на что дворец то построен?
мало все было?
ЗЫ много чего понимаю, но если не умеешь брать незаметно- не бери.

17.03.2020 12:51
- гость -

как в анекдоте
стоял где курили сидел где пили
и в штаны за него нас*али

17.03.2020 13:10
Гость

На фото справа его левая рука

17.03.2020 13:36
Сергей

Чаузова С.А. почему еще работает - день рождения 13 мая 1964. Ей будет 56 лет - пора на пенсию , пока не взяли в оборот. Она тоже замом по строительству в администрации была с октября 2014 года почти год. В этот период в городе тоже были интересные истории с РЕЧНЫМ ВОКЗАЛОМ. Непонятные аукционы. Нужно посмотреть.

17.03.2020 14:46
Строитель

Так-то я в комментарии имел в виду человека в очках, стоящего справа от зама, то есть по правую руку.

17.03.2020 16:08
Наташа

Вы представляете это новое 4 этажное административное здание на улице Гоголя . Какие там работают люди и какие там правила . Дворник и тот берет. Не место красит человека ..или наоборот ? Ой всё перепутала !

17.03.2020 17:47
- гость -

Очкастая там первая.

17.03.2020 17:50
- гость -

А сколько квартир от благодарных застройщиков по ценам, как игрушечный домик Барби?
По родственникам распределенных.

17.03.2020 18:15
- гость -

17.03.2020 13:36
Сергей
Чаузова С.А. .....тоже замом по строительству в администрации была с октября 2014 года почти год. В этот период в городе тоже были интересные истории с РЕЧНЫМ ВОКЗАЛОМ. Непонятные аукционы. Нужно посмотреть.
-----
Она и в капстрое много лет работала. Интересных историй,
с ней связанных, много.
Чо на пенсию? Вместе с Деминым пусть.

17.03.2020 19:40
111

Чаузова же вроде в Едином заказчике работала?

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