Первый канал из-за коронавируса начал снимать программы без зрителей

Первый канал начал снимать передачи без зрителей в студии из-за опасности распространения коронавируса, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу телеканала. Так, о съемках без зрителей уже сообщили авторы шоу "Вечерний Ургант".

Аналогичную меру также могут ввести на телеканалах ВГТРК. Съемки программ без зрителей уже обсуждаются руководством холдинга.

В мире, по данным на 16 марта, коронавирусом COVID-19 заражены 169 232 человека. Умерли 6 518 человек, а число выздоровевших составляет 77 776. При этом вирус уже добрался до России — в частности, в стране зафиксировали 63 случая заболевания.