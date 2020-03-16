Мужчина с колуном ограбил пенсионера на Алтае

39-летнего жителя Турочакского района Республики Алтай подозревают в вымогательстве и угрозе убийством, сообщают в пресс-службе МВД по региону.

Отмечается, что подозреваемый приехал в село Иогач на заработки в 2018 году. Он снимал комнату у местного 66-летнего пенсионера, а вместо платы за аренду по договоренности помогал пожилому мужчине по хозяйству.

Однако в конце 2019 года арендатор узнал, что хозяин располагает небольшими сбережениями. В результате злоумышленник, угрожая колуном, отобрал у сельчанина все накопления. Их сумма составила 75 тысяч рублей.

Спустя три месяца пенсионер сообщил об инциденте своим родственникам, а те затем обратились в полицию. Правоохранители задержали подозреваемого, он сразу признался в содеянном. На момент взятия под стражу злоумышленник похищенные средства уже потратил. Против него возбуждено уголовное дело.