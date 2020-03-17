"Мы не знаем, с чем столкнулись". Почему из-за коронавируса страны закрывают границы

Пожалуй, впервые за последние лет 100 страны закрывают границы и отменяют международные мероприятия из-за инфекции. Новый коронавирус, зародившийся в Китае, напугал мир сильнее, чем птичий и свиной грипп, атипичная пневмония и другие болезни вместе взятые. Чем же страшен COVID-19, почему закрывать границы правильно и почему к коронавирусу стоит отнестись серьезно amic.ru рассказал барнаульский врач Игорь Червяков.

Мы не знаем, с чем имеем дело

– Мы не знаем, с чем мы столкнулись. За эти четыре месяца мы не успели изучить ни механизм заболевания, ни детали процесса. И мы не знаем, чем это грозит. Каждый раз появляются все новые данные, которые ставят в тупик. Есть бессимптомное носительство вируса, а есть его тяжелые формы, недавно выявлены хронические формы заболевания, появились повторные случаи заражения, а это значит, что либо вирус оставляет нестойкий иммунный ответ, либо у коронавируса множество серотипов. И к чему это приведет – непонятно, и какие осложнения в последующем могут быть – тоже неизвестно.

На данный момент нет никаких препаратов для борьбы с этим коронавирусом. Но рано или поздно каждому из нас придется с ним познакомиться, так как теперь COVID-19 будет всегда жить в популяции человека.

Нам даже статистику сложно собрать. Никто не знает, сколько всего зараженных на самом деле. Ведь есть просто носитель вируса, есть и малосимптомные формы заболевания, на которые никто внимания не обращает. И мы не знаем, как это будет развиваться дальше. Хорошо если промутирует и злокачественность потеряет. А если нет?

Мы даже не знаем искусственно ли был создан COVID-19 (ведь рядом с Уханем военная лаборатория) или действительно преодолел межвидовой барьер.

Почему при свином и птичьем гриппе не закрывали границы

– Потому что как бы его не называли, в первую очередь это был грипп. Мы знали его генотип, знали его структуру, качество, способности. И у нас есть противогриппозные препараты и вакцины, которые воздействуют на этот вирус. Мы знали закономерности его течения и могли делать прогноз. В случае с коронавирусом мы не знаем ничего. Даже информация от ученых идет противоречивая. Например, французы пишут, что в случае с коронавирусом нельзя давать жаропонижающее нурофен, а в Германии пишут – можно давать. И все это серьезные научные рекомендации. Каким из них следовать?

Помощь может не прийти

– Человек, у которого коронавирус вызвал осложнение, не может самостоятельно дышать. Ему необходим аппарат искусственной вентиляции легких и высокотехнологичная помощь, которую нужно оказывать в изолированных помещениях. И просто так к такому пациенту не подойдешь: только в спецкостюмах. Это очень затратная процедура. А где сейчас в крае на всех взять аппараты ИВЛ?

В Италии столкнулись с тем, что врачи были вынуждены выбирать, кого из пациентов спасать, кого подключать к ИВЛ. А что ждет нас?

То есть мало того, что против этого вируса нет никаких лекарств, но даже помочь пациентам мы сможем только в крупных центрах. А в селах как? Где взять специалистов? Система здравоохранения, как говорится, оптимизирована. Нет ни больниц, ни врачей. Поэтому ничего хорошего нас не ждет. Но это мое личное мнение. Как будет на самом деле – время покажет. Вдруг придет лето и вирус потеряет свою злокачественность?

Карантин эффективнее всего

– В Китае эпидемия пошла на спад в первую очередь потому, что там был введен очень строгий карантин. Наказание за нарушение вплоть до расстрела. А карантин, самоизоляция, разобщение – наиболее эффективный способ профилактики, главная основа в борьбе против всех эпидемий еще со времен средних веков.

И в Китае все было очень жестко: ввели войска, никого не выпускали и не впускали, использовали высокие технологии. Дроны доставляли еду и почту. И как результат – эпидемия спадает. Что происходит в Европе, мы видим. Но и в Китае, конечно, будут еще болеть. И мы, опять же, не знаем, как дальше будет развиваться вирус.

Зачем на самом деле нужны маски

– Маски нужны не для того чтобы отфильтровать вирус. А для того чтобы человек, контактируя с поверхностями, осемененными вирусом, не прикасался руками к своему лицу и тем самым минимизировал риск заражения. Поэтому маску можно носить любую. Но мало ее носить, ее нужно уметь правильно снимать: нельзя касаться руками самой маски, нужно завернуть все кончики внутрь, чтобы вирус не мог контактировать с другими поверхностями.

Как защититься от COVID-19

– Только соблюдая разумное поведение: избегайте посещать людные места, откажитесь от путешествий за границу. Тщательно мойте руки, ведите здоровый образ жизни, закаляйтесь и сохраняйте позитивный взгляд на мир. Только так. Никакие медикаментозные средства не помогут. Их просто не существует для этого вируса.

В группе риска находятся люди в возрасте старше 50 лет, а также все страдающие хроническими заболеваниями, в числе которых астма, сахарный диабет, сердечно-сосудистая недостаточность, гипертония, постинфарктные состояния, ВИЧ.

Расконсервация оптимизации

– Что касается действий властей, то мне кажется, сейчас надо бы разворачивать по региону мобильные диагностические лаборатории, запасаться лабораторными тестами. Нужно продумать, как защищать врачей, которые будут вести прием пациентов и ходить на вызовы. Докупить аппараты ИВЛ, проверить имеющееся оборудование, обучить персонал и попытаться восстановить то, что еще не успели оптимизировать.