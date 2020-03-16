Фасадная отделка многоэтажки осыпается на проспекте Ленина в Барнауле. Фото

Фото: Инцидент Барнаул
Фасадная отделка многоэтажного жилого дома осыпается в центре Барнаула, сообщают подписчики сообщества "Инцидент Барнаул" в социальной сети "ВКонтакте".
Так, вечером в понедельник, 16 марта, горожанка сообщила: "В центре города на пересечении проспектов Ленина и Строителей разрушается здание. Периметр никак не огражден. Будьте осторожны".
В комментариях барнаульцы негодуют, почему даже на центральной улице краевой столицы не предпринимаются меры по устранению нарушений. "Опять ждут пока кому-нибудь, не дай бог, на голову упадет", — посетовал один из комментаторов.
Напомним, весной 2016 году в Барнауле произошел трагический случай. Тогда на Социалистическом проспекте часть штукатурки упала на голову прохожему, который впал в кому.
Комментарии
Кажется, дом таким образом проявил свою гражданскую позицию, к брендам которые продаются на 1 этаже. А если, без шуток, то по нечетной стороне Ленинского со Строителей до Молодежке, я бы не рекомендовал людям ходить!!! Там даже обьявления висят "........ совсем плохо будет"
Проспект Ленина это единственная улица в Барнауле отдаленно напоминающая историческую застройку. И её не могут содержать в относительно сносном состоянии.