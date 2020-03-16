Фасадная отделка многоэтажки осыпается на проспекте Ленина в Барнауле. Фото

Фото: Инцидент Барнаул

Фасадная отделка многоэтажного жилого дома осыпается в центре Барнаула, сообщают подписчики сообщества "Инцидент Барнаул" в социальной сети "ВКонтакте".

Так, вечером в понедельник, 16 марта, горожанка сообщила: "В центре города на пересечении проспектов Ленина и Строителей разрушается здание. Периметр никак не огражден. Будьте осторожны".

В комментариях барнаульцы негодуют, почему даже на центральной улице краевой столицы не предпринимаются меры по устранению нарушений. "Опять ждут пока кому-нибудь, не дай бог, на голову упадет", — посетовал один из комментаторов.

Напомним, весной 2016 году в Барнауле произошел трагический случай. Тогда на Социалистическом проспекте часть штукатурки упала на голову прохожему, который впал в кому.