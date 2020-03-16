Каникулы в Алтайских школах начнутся раньше из-за коронавируса

Каникулы в школах Алтайского края начнутся на три дня раньше — 20 марта вместо 23. Об этом сообщают в региональном Минобрнауки. Как уточнили в министерстве, это является одной из мер противодействия коронавирусу.

При этом после каникул родители будут самостоятельно решать, отправлять ребенка в школу или нет. О своем решении достаточно просто оповестить руководство учебного заведения. Тем, кто предпочтет оставить детей дома, обеспечат дистанционное обучение.

Сейчас в Минобрнауки как раз решают вопрос перехода на удаленную учебу. Как отмечают в министерстве, введение таких мер будет зависеть от распространения коронавируса. Пока руководителям образовательных учреждений советуют сократить учебный день, воздержаться от массовых собраний и усилить меры профилактики.

Как уже сообщал amic.ru, несмотря на то, что, по официальным данным, в Алтайском крае сейчас нет ни одного официального случая заболевания COVID-19, в учебных заведениях принимают все возможные меры для профилактики. Так, алтайские вузы могут закрыть на месяц.