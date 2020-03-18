Открой в себе Скруджа Макдака. Куда вложить деньги во время кризиса 

Хранить дома

уровень надежности – низкий

потенциальный доход – никакого



Многие россияне до сих пор эмоционально не оправились от обесценивания денег в 90-е годы и особенно дефолта 1998 года, когда за пару недель рубль по отношению к доллару упал в 3,2 раза: с 6,50 до 20,83. Почти в каждой семье есть история про замороженные счета и сгоревшие накопления. Когда у людей на книжке лежали деньги на новую машину, а после обесценивания их хватило разве что на пару заправок. Когда только за год цена на мясо выросла на 90%, на яйца – на 150%, на макароны – на 70%.

Помня тот печальный опыт, россияне до сих пор опасаются доверять свои "кровные" финансовым организациями и держат их дома (а вдруг снова кризис и счета снова заморозят). Но эксперты настойчиво рекомендуют так не делать. Во-первых, это небезопасно (вдруг воры). Во-вторых, из-за инфляции. Официально она составляет 3-4% в год, но это "средняя температура по палате". На некоторые ходовые товары стоимость увеличивается гораздо больше. По оценкам экспертов, даже без учета инфляции и кризиса хлеб и "молочка" в 2020 могут подорожать на 10%, крупы на 15%.

"Если вы не собираетесь как Скрудж Макдак каждый день любоваться своими богатствами, то лучше пристроить деньги в надежный банк и не переживать за их сохранность. Положите свои средства на депозит. Банковские вклады застрахованы. Деньги, которые вам требуются для ежемесячных трат, можно хранить на карте. К тому же банки предлагают и разнообразные бонусы, например, начисление процентов на остаток по дебетовой карте. Наличные деньги тоже удобно иметь при себе, но думаю, что это должны быть небольшие суммы", – советует эксперт Отделения Барнаул Банка России Владимир Галенко.

Не идите в первый попавшийся банк, выбирайте. Как, расскажем ниже.