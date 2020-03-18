Открой в себе Скруджа Макдака. Куда вложить деньги во время кризиса 

В России, как и во всем мире, снова наступают непростые экономические времена. Эпидемия коронавируса давно вышла за пределы Китая и распространилась уже более чем на полторы сотни стран (РФ в их числе). А тут еще и рубль обвалился после падения цен на нефть, которая достигла минимума 1991 года. Как в этой ситуации быть простым россиянам, у которых есть пусть даже небольшие, но сбережения. Стоит ли сейчас брать пока еще дешевые кредиты? Или лучше покупать валюту? Какие варианты инвестирования стоит рассмотреть, а что не поможет ни сохранить, ни приумножить ваши деньги, читайте в обзоре amic.ru.
- уровень надежности – низкий
потенциальный доход – никакого
Многие россияне до сих пор эмоционально не оправились от обесценивания денег в 90-е годы и особенно дефолта 1998 года, когда за пару недель рубль по отношению к доллару упал в 3,2 раза: с 6,50 до 20,83. Почти в каждой семье есть история про замороженные счета и сгоревшие накопления. Когда у людей на книжке лежали деньги на новую машину, а после обесценивания их хватило разве что на пару заправок. Когда только за год цена на мясо выросла на 90%, на яйца – на 150%, на макароны – на 70%.
Помня тот печальный опыт, россияне до сих пор опасаются доверять свои "кровные" финансовым организациями и держат их дома (а вдруг снова кризис и счета снова заморозят). Но эксперты настойчиво рекомендуют так не делать. Во-первых, это небезопасно (вдруг воры). Во-вторых, из-за инфляции. Официально она составляет 3-4% в год, но это "средняя температура по палате". На некоторые ходовые товары стоимость увеличивается гораздо больше. По оценкам экспертов, даже без учета инфляции и кризиса хлеб и "молочка" в 2020 могут подорожать на 10%, крупы на 15%.
"Если вы не собираетесь как Скрудж Макдак каждый день любоваться своими богатствами, то лучше пристроить деньги в надежный банк и не переживать за их сохранность. Положите свои средства на депозит. Банковские вклады застрахованы. Деньги, которые вам требуются для ежемесячных трат, можно хранить на карте. К тому же банки предлагают и разнообразные бонусы, например, начисление процентов на остаток по дебетовой карте. Наличные деньги тоже удобно иметь при себе, но думаю, что это должны быть небольшие суммы", – советует эксперт Отделения Барнаул Банка России Владимир Галенко.
Не идите в первый попавшийся банк, выбирайте. Как, расскажем ниже.
- уровень надежности – высокий
потенциальный доход – средний
Итак, банковский вклад – один из самых простых способов сберечь деньги от обесценивания, ведь процент по нему выше уровня инфляции. Сейчас алтайские банки предлагают от 5 до 8%. Но большого дохода депозит вам не принесет.
Зато все вклады застрахованы: если банк лишится лицензии, вы гарантированно получите свои средства. Но максимум, что вам вернут – 1,4 млн рублей. Если вклад был больше, то остальные деньги (свыше 1,4 млн) вы все же потеряете.
По данным Банка России, жители Алтайского края хранят на банковских депозитах около 200 млрд рублей.
- уровень надежности – высокий
потенциальный доход – средний
Золото, серебро – металлы для инвестиций на все времена. Особенно в нестабильные, как сейчас. Потому что при экономическом спаде они дорожают.
Котируются на бирже и платина с палладием. Но они больше используются в промышленности, потому спрос и цена на них растут во время общего экономического роста.
Но дохода от драгоценных металлов иногда приходится ждать долго – до нескольких лет.
"На цены влияет много факторов, конъюнктура рынка – все учесть невозможно. Стоимость драгметаллов колеблется буквально каждый день", – пояснил главный экономист Банка России Владимир Галенко.
Так что заработать, может, и не получится. Но как вариант инвестиций – неплохо.
Какую сумму вложить? На этот вопрос эксперт однозначно не отвечает. Считайте не только разницу в стоимости металла, но и сопутствующие расходы.
Причем не обязательно покупать монеты или слитки (ведь хранить их придется у себя или арендовать у банка ячейку). Можно открыть металлический счет: вы покупаете драгметалл, и он будет числиться на вашем счете, на руки вы его не получите. Зато не придется икать место для хранения и платить обязательный по закону НДС. Покупать и продавать можно в любое время в любом количестве. И зарабатывать на колебании цен.
- уровень надежности – средний
потенциальный доход – средний
Знал бы прикуп – жил бы в Сочи. Вот так и с валютой. Покупать ее сейчас даже опасно.
"С точки зрения обмена денег самый главный совет: не дергаться в период, когда начинается паника. Потому что когда неспециалисты начинают играть на спекулятивном рынке, они, скорее всего, проигрывают. Покупать и продавать валюту надо тогда, когда ситуация на рынке спокойная. Когда же начинаются панические настроения, тренд может поменяться даже в очереди в обменник", – сказал RT эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович.
Даже опытные эксперты не могут 100% спрогнозировать, в какой день сильно вырастет или упадет цена валюты. Можно и подзаработать, и прогореть. Стабильного дохода нет.
Если все же собираетесь инвестировать, то лучше в деньги разных стран. Например, по 25% средств оставить в долларах и евро. Но большую часть все же хранить в рублях (50%), советуют эксперты. Потому что пока так надежнее.
А вот вариант с валютными вкладами сегодня не работает – банки от них постепенно отказываются, ставки по ним стремятся к нулю (от минимального 0,01% в евро и до максимального в 2% в долларах).
- уровень надежности – низкий
Как ни странно, кредиты сейчас тоже можно рассматривать как неплохой вариант для инвестирования.
Во-первых, потому что из-за падения рубля могут (и это очень вероятно) вырасти цены на товары. Ведь большая их часть – импортная, а доллар и евро, как известно, подорожали. То есть через некоторое время этот же товар в кредит обойдется вам дороже. Во-вторых, есть вероятность, что Центробанк повысит ключевую ставку, а значит, вырастут и ставки по кредитам. То есть опять же придется потратить бóльшую сумму на желаемую покупку. Такое мнение РИА "Новости" высказал начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.
Пока же ставки весьма "приятные" (по потребительскому кредиту можно найти и от 5%). Так что сейчас удобное время, чтобы оформлять кредит. Эксперты рекомендуют брать в долг так, чтобы отдавать потом ежемесячно не более 20-30% своего дохода.
"Обязательно изучите договор. Для этого у вас есть пять рабочих дней. Вы можете взять договор домой и прочитать его в спокойной обстановке прежде чем подписать", – советует Владимир Галенко.
Как правило, во время оформления кредита банк предлагает еще и страховку. Если не хотите брать, то процент будет уже выше. Но тут надо понимать два важных момента. Во-первых, вы имеете право не согласиться на нее. Банк обязан по закону предоставить вам альтернативный вариант: попросите расчеты ваших выплат со страховкой и без нее. Сравните, так ли много вы переплатите, если откажетесь. Бывает даже наоборот: более высокий процент обходится дешевле, чем низкий, но со страховкой. Во-вторых, страховку можно вернуть в течение 14 дней, если вы передумали. И еще совет: сделали последний взнос по кредиту – придите в офис банка и попросите справку, подтверждающую, что вы закрыли кредит, и к вам нет никаких претензий. Даже забытая на счете копейка может вас неприятно удивить набежавшими процентами и испорченной кредитной историей.
- уровень надежности – средний
Недвижимость – это очень популярная инвестиция. Цены на квартиры и дома почти никогда не снижаются, а только растут, то есть можно не опасаться прогадать. Но стоит ли покупать жилье именно сейчас? Не подорожает ли "недвижка" из-за падения рубля. Нет, сказала "Эху Москвы в Барнауле" председатель комитета по предпринимательству в строительной сфере краевой Торгово-промышленной палаты Марина Ракина. Тут дело даже не столько в рубле, сколько в покупательной способности населения. Зарплаты-то не растут. Об этом же недавно сказал председатель правления Союза строителей Алтайского края Александр Мишустин: корректировка цен происходит плавно, игроки рынка понимают, что доходы жителей региона небольшие, скачок цен негативно скажется на спросе.
А вот по мнению гендиректора "Жилищной инициативы" Юрия Гатилова (он много и интересно рассказывал об этом в "Переговорке" на amic.ru) цены будут расти – за несколько ближайших лет на 20-30%. На стоимость негативно повлияет еще и снижение темпов ввода нового жилья: к осени квартир на рынке останется очень мало (мы подробно рассказали об этом в материале "Как люкс-машина из автосалона". Почему новые квартиры станут мечтой для барнаульцев").
Так что если сейчас вы планировали взять жилье в ипотеку, то не опасайтесь. Вы зафиксируете цену квартиры и расходы на нее на много лет вперед, и рост цен на недвижимость вас не коснется. Тем более что цены все равно будут расти (когда они снижались?). Если ЦБ поднимет ключевую ставку, то и все банковские ставки сразу вырастут. Тот же принцип, что и с потребительским кредитом: бери по той цене и ставке, что есть сегодня.
Сейчас средняя процентная ставка по ипотеке в Алтайском крае составляет 9%. Это исторически минимальные значения процентных ставок по ипотеке в регионе.
- уровень надежности – средний
потенциальный доход – высокий
А вот это уже "тяжелая артиллерия", ведь пользоваться этими инструментами нужно четко понимая, как именно вложить, чтобы что-то получить.
Акции – это ценные бумаги, которые выпускает акционерное общество (компания-эмитент). Все инвесторы, которые купили акции, стали совладельцами компании. Такое вложение денег приносит больше дохода, чем банковские вклады и облигации. Но и более рискованно.
Акции компаний бывают обыкновенными: дают право голоса на собрании акционеров, но не гарантируют доходы.
Еще есть привилегированные акции: имеют заранее определенный размер дивидендов – например, процент от прибыли компании. Их владельцы могут участвовать в голосовании только в том случае, если не получили дивиденды по итогам прошлого года.
Это более предсказуемый вариант, который лучше подходит начинающим инвесторам.
Облигации – это ценные бумаги конкретной компании или государства. Владимир Галенко приводит несколько аргументов за и против этого варианта. Облигации приносят несколько больший доход, чем банковские вклады, их стоимость в стандартной предсказуемой ситуации колеблется не так сильно, как у акций. Облигации позволяют совершать маневры. Их можно продавать, покупать, в то время как вклад нужно открыть, как правило, на определенный срок, и в течение этого срока с деньгами ничего нельзя делать. Но облигации не застрахованы (то есть никто вам не восстановит вложенные в "прогоревший" банк или брокера деньги).Сколько вкладывать? Принцип такой: чем выше возможность заработать, тем выше вероятность потерять. Так что не стоит инвестировать последние деньги, если у вас нет сбережений и депозита в банке. Инвестиции подходят для тех, у кого существуют свободные средства, начать можно с нескольких десятков тысяч.
Где покупать? На бирже. Но для этого нужен посредник – брокер или управляющая компания (это может быть и банк). Если вы заключили договор с брокером, то стратегию инвестирования будете определять вы. Если с управляющей компанией, то только она будет распоряжаться вашими деньгами. Информацию об эмитентах и их ценных бумагах можно посмотреть, например, на сайте Московской или Санкт-Петербургской биржи.
- уровень надежности – высокий
потенциальный доход – высокий
ИИС – относительно новый для многих способ инвестирования. По сути, это брокерский счет. Его владелец может получить налоговые льготы (либо на взнос – те самые 13% подоходного налога, либо вычет из дохода, который подлежит налогообложению). Проще говоря, вы можете получить налоговый вычет на вложенные средства.
Открывать ИИС и заводить на него сейчас деньги стоит тем, у кого уже есть подушка безопасности (тот же банковский вклад), но свободные деньги еще остались (или они внезапно появились). Сколько денег внести, вы должны решить исходя из своих возможностей. Нет стартового минимума – его определяет брокер или управляющий. Это может быть и 30 тысяч рублей, но заработать получится немного, и вычет с такой суммы тоже невелик. Рекомендуется – несколько десятков тысяч рублей. И помните, что вложения на ИИС не застрахованы.
Такие счета уже имеют около 2 млн россиян, в том числе около 25 тысяч жителей Алтайского края.
- уровень надежности – низкий
потенциальный доход – средний
На фоне обвала мировых фондовых рынков обвалился и биткоин. Кто-то на них смог заработать, приобретая на старте на свой страх и риск, а кто-то очень много потерял. А еще это огромный простор для мошенничества: покупатели могут быть вовлечены в незаконную деятельность, включая легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем, и финансирование терроризма. В Алтайском крае происходили случаи обмана граждан при покупке криптовалют. Так что будьте осторожны и не ввязывайтесь в столь сомнительные схемы.
За вкладом, валютой, ипотекой, акциями и облигациями, ИИС не идите в первый попавшийся банк или брокерскую организацию. Сначала изучите предложения (проценты и условия получения своих денег) минимум пяти финансовых организаций. И обязательно проверьте их на сайте Банка России в справочнике финансовых организаций. В Алтайском крае около 40 банков, есть из чего выбирать.
Комментарии
Денег нет и нет проблем.