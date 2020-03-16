Эксперты предупредили о крупнейшем падении спроса на нефть в истории

Мировой спрос на нефть может показать беспрецедентное падение в 2020 году из-за коронавируса и мер борьбы с его распространением, сообщает издание Bloomberg.

Эксперты пересматривают текущую экономическую обстановку и предполагают, что в будущем ситуация с ценами на нефть только усугубится. Из-за пандемии коронавируса большинство стран закрывают границы, переводят сотрудников на удаленную работу, отменяют мероприятия, а также останавливают производство – все это негативно сказывается на спросе на нефть.

Кроме того, сильнее всего спрос на ископаемое подорвал карантин в Китае. Поднебесная, являясь главным потребителем нефти в мире, сейчас значительно сократила ее закупку из-за заморозки ряда производств в стране.

Эксперты опасаются, что в ближайшем будущем падение спроса на нефть станет самым крупным в истории, тем самым обойдя показатели кризисов 2009 и 1980 годов.

На момент написания этой новости стоимость одного барреля нефти составила менее 30 долларов США. Цена продолжает стремительно падать.