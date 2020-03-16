75 миллионов рублей выделили в Алтайском крае на приведение в порядок памятников ВОВ

Порядка 75 миллионов рублей выделено из бюджета Алтайского края на приведение в порядок 1028 памятников, посвященных событиям Великой Отечественной войны, сообщают в пресс-службе краевой администрации.

Отмечается, что перечень памятников, на которых будут проводиться работы в течение текущего года, уже сформирован. Выделенные средства направят в краевые муниципалитеты.

Председатель правительства Алтайского края Виталий Снесарь в ходе пресс-конференции отметил, что деньги будут потрачены строго по назначению, и призвал информировать администрацию в случае обнаружения недобросовестной реконструкции монументов.

"Если у журналистского сообщества есть объективные сигналы, что работа в этом направлении ведется ни шатко ни валко и, грубо говоря, 1 мая еще рука маляра или волонтера не взяла кисточку, чтобы поправить памятник, я просил бы информировать и поднимать эти вопросы. У нас есть возможности воздействовать и поправлять тех руководителей, которые откладывают на завтра ту работу, которую нужно сделать сегодня. А может быть, еще вчера", – сказал Снесарь.