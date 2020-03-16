Число заразившихся коронавирусом в России возросло до 93

В России зарегистрировано 93 случая заражения коронавирусом, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании координационного совета при правительстве по борьбе с распространением COVID-19, сообщает РИА "Новости".

Голикова уточнила, что 86 случаев заражения – завозные, а семь человек инфицированы на территории России после контакта с носителями вируса.

Также вице-премьер сообщила, что во всех российских медучреждениях создан двухнедельных запас лекарственных препаратов для лечения коронавируса. При этом Голикова отметила, что оплата больничных листов, находящимся на карантине в связи с коронавирусом, будет начисляться авансом, чтобы граждане не теряли в доходе.

В общей сложности за последние сутки в России зафиксировали 30 новых случаев заражения COVID-19. Из них 20 – в Москве, по три – в Петербурге и Самарской области, по одному – в Подмосковье, Пермском крае, Кировской области и Республике Коми.