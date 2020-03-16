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Рецидивистка из Новоалтайска всадила нож в грудь возлюбленного

, ИА "Амител"
Ранее она обливала его кипятком
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

Ранее сидевшая за убийство жительница Новоалтайска всадила нож в грудь возлюбленного, сообщают в пресс-службе прокуратуры Алтайского края.

В октябре 2019 года 52-летняя горожанка вместе со своим гражданским супругом распивали спиртное. В ходе застолья между парой возникла ссора, и женщина нанесла мужу удар ножом в область груди. Потерпевший сумел выйти из квартиры и обратился за помощью к соседям.

В ведомстве отмечают, что ранее женщина уже привлекалась к ответственности за то, что облила мужчину кипятком. Тогда ее осудили условно, а пострадавший был вынужден проходить длительное лечение. Кроме того, женщина уже отбывала наказание в исправительном учреждении за убийство.

За причинения тяжкого вреда здоровью суд приговорил злоумышленницу к четырем с половиной годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей 8-909-500-95-40

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