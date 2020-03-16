Сотовая связь в России может подорожать на 20%

Операторы сотовой связи предупредили о вероятном росте тарифов на сотовую связь, сообщает газета "Ъ" со ссылкой на проект предложений участников рабочей группы комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по связи и IT.

Рост цен примерно на 20% неизбежен, если государство не компенсирует сотовым операторам бесплатный доступ абонентов к социально значимым сетям. Проект предлагает два варианта компенсации затрат – за счет введения налоговых льгот или вычетов, либо запуск специальных тарифов с минимальным фиксированным ежемесячным платежом для компенсации затрат.

В рабочую группу РСПП по связи и IT вошли представители "Вымпелкома", "Мегафона", МТС, Tele2, "Яндекса", Mail.ru Group и других.