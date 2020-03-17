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Барнаульские фирмы могут оставить Саратов без пляжа

, ИА "Амител"
Жалобы бизнесменов из Алтайского края тормозят строительство
Фото: ИА 'Версия-Саратов'

Фото: ИА "Версия-Саратов"

Аукцион по берегоукреплению третьей очереди новой набережной Саратова и строительству пляжа находится под угрозой срыва. Причина – в жалобах в областное УФАС двух фирм, зарегистрированных в Барнауле: ООО "Аспект" и ООО "Кедр". Претензии антимонопольщики рассмотрят во вторник, 17 марта. 

По мнению барнаульских предпринимателей, в размещенной документации есть многочисленные нарушения, которые противоречат федеральному закону. Например, то, что конкурсная документация была размещена не полностью, не был опубликован проект организации строительства.

Победитель аукциона должен был определиться еще 12 марта, однако из-за жалоб подведение итогов приостановили по решению антимонопольщиков. 

Как сообщает ИА "Версия-Саратов", пауза в строительстве вызвана расторжением контракта с предыдущим подрядчиком. Фирма отстала от графика. Пока идут торги по новому конкурсу, со стройплощадки успели исчезнуть ограждение и охрана. В результате предприимчивые саратовцы растаскивают оставшийся на набережной металл.

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Автор:
Никита Иванников Редактор новостей

Комментарии

17.03.2020 07:17
- гость -

Лучше работать со своим регионом.

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