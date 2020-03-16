Минздрав: в Алтайском крае не выявлено случаев заражения коронавирусом

В Алтайском крае не выявили случаев заражения коронавирусом, а появившаяся в мессенджерах информация о первых больных COVID-19 оказалась фейковой, сообщили в Минздраве региона.

В ведомстве рассказали, что у всех прошедших медицинское обследование с конца января результаты тестов на коронавирус оказались отрицательными. На данный момент под наблюдением находятся 59 человек.

Медицинские учреждения и аптечные сети в Алтайском крае с запасом обеспечены препаратами, необходимыми для лечения и профилактики коронавируса. Вместимость инфекционных стационаров в случае необходимости будет насчитывать 1600 коек, а количество функционирующих инфекционных боксов в крае составило 509, в которых насчитывается 879 коек.

Также в Минздраве проинформировали, что в последнее время в Алтайском крае проводятся интенсивные учебно-тренировочные занятия по вопросам борьбы с коронавирусом. В них уже приняли участие более 15 тысяч медицинских работников.

В ведомстве отметили, что в случае выявления заражений на территории края об этом незамедлительно проинформируют население.

По последним данным, в России зарегистрировано 93 случая заражения коронавирусом.