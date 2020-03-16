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ЕС запрещает въезд в страны Шенгенской зоны

, ИА "Амител"
Ограничения вводятся на месяц
Фото: dw.com

Фото: dw.com

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ее ведомство предложило лидерам стран Евросоюза ввести ограничение на въезд в Шенгенскую зону сроком на 30 дней для граждан третьих стран, в том числе россиян. Эта мера вводится в качестве борьбы с пандемией коронавируса.

Уже завтра должна пройти телеконференция глав государств и правительств ЕС, в ходе которой решение могут утвердить окончательно.

При этом фон дер Ляйен призвала присоединиться к ограничениям и страны, которые входят в ЕС, но не являются участниками Шенгенского соглашения. Это Болгария, Ирландия, Кипр, Румыния и Хорватия. 

На данный момент в Шенгенскую зону входят следующие государства: 

  1. Австрия
  2. Бельгия
  3. Венгрия
  4. Германия. Имеет наибольшую численность населения, всего здесь проживает почти 82 миллиона человек. Территория Бюзингена-на-Верхнем-Рейне не вошла в зону Шенгена.
  5. Греция (кроме Афона)
  6. Дания (за исключением двух автономных регионов – Гренландии, Фарер)
  7. Исландия
  8. Испания (без Мелильи, Сеуты)
  9. Италия (кроме анклава Левигно)
  10. Латвия
  11. Литва
  12. Княжество Лихтенштейн
  13. Люксембург
  14. Мальта
  15. Королевство Нидерланды (исключение – Карибские Нидерланды, Синт-Мартен, Кюрасао, Аруба)
  16. Норвегия (кроме Медвежьих островов, Шпицбергена)
  17. Польша
  18. Португалия
  19. Словакия
  20. Словения
  21. Финляндия
  22. Франция (без заморских владений)
  23. Чехия
  24. Швейцария
  25. Швеция
  26. Эстония

По последним данным, число погибших от коронавируса достигло 6705 человек, общее число случаев заражения составило почти 175 тысяч. В России зафиксировали 93 инфицированных. 

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