ЕС запрещает въезд в страны Шенгенской зоны

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ее ведомство предложило лидерам стран Евросоюза ввести ограничение на въезд в Шенгенскую зону сроком на 30 дней для граждан третьих стран, в том числе россиян. Эта мера вводится в качестве борьбы с пандемией коронавируса.
Уже завтра должна пройти телеконференция глав государств и правительств ЕС, в ходе которой решение могут утвердить окончательно.
При этом фон дер Ляйен призвала присоединиться к ограничениям и страны, которые входят в ЕС, но не являются участниками Шенгенского соглашения. Это Болгария, Ирландия, Кипр, Румыния и Хорватия.
На данный момент в Шенгенскую зону входят следующие государства:
- Австрия
- Бельгия
- Венгрия
- Германия. Имеет наибольшую численность населения, всего здесь проживает почти 82 миллиона человек. Территория Бюзингена-на-Верхнем-Рейне не вошла в зону Шенгена.
- Греция (кроме Афона)
- Дания (за исключением двух автономных регионов – Гренландии, Фарер)
- Исландия
- Испания (без Мелильи, Сеуты)
- Италия (кроме анклава Левигно)
- Латвия
- Литва
- Княжество Лихтенштейн
- Люксембург
- Мальта
- Королевство Нидерланды (исключение – Карибские Нидерланды, Синт-Мартен, Кюрасао, Аруба)
- Норвегия (кроме Медвежьих островов, Шпицбергена)
- Польша
- Португалия
- Словакия
- Словения
- Финляндия
- Франция (без заморских владений)
- Чехия
- Швейцария
- Швеция
- Эстония
По последним данным, число погибших от коронавируса достигло 6705 человек, общее число случаев заражения составило почти 175 тысяч. В России зафиксировали 93 инфицированных.
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