Стало известно, каким будет самый большой квартал Барнаула

Мэрия Барнаула утвердила проект планировки самого масштабного жилого квартала города. Он располагается на пересечении Павловского тракта и улицы Просторной. Квартал занимает более 850 тысяч кв.м. Застраивать участок будет ИСК "Алгоритм".

Согласно проекту, там появится 39 жилых домов. Этажность у них небольшая – из-за соседством с коттеджным поселком. Большинство зданий будут десятиэтажными, несколько построят в 16 этажей.

Дома разделены на группы по два объекта, которые объединят общие дворы. Для каждого предусмотрены собственные автостоянки. Там также проектируют семь парковочных комплексов, рассчитанных на 200-300 автомобилей. Таким образом, общее количество мест для парковки в квартале составит более 6,6 тыс. штук.

Разработчики закладывают пять детских садов, на 330 мест каждый. Кроме того, в квартале должны появиться две школы, которые примут по 1100 учеников, и поликлиника.

Как отмечает "Алтайский портал недвижимости", сейчас разработка проекта продолжается. Детали и сроки строительства станут известны позже.