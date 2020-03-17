Вторник, 17 Март, 08:07

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 74,13
€ 82,75
1°
Обь
0см -1


Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Великий пост-2020Изменение КонституцииЭпидемия китайского коронавируса
Новости

Стало известно, каким будет самый большой квартал Барнаула

, ИА "Амител"
Там построят пять детсадов и почти четыре десятка домов
Фото: 'Алтайский портал недвижимости'

Фото: "Алтайский портал недвижимости"

Мэрия Барнаула утвердила проект планировки самого масштабного жилого квартала города. Он располагается на пересечении Павловского тракта и улицы Просторной. Квартал занимает более 850 тысяч кв.м. Застраивать участок будет ИСК "Алгоритм".

Согласно проекту, там появится 39 жилых домов. Этажность у них небольшая – из-за соседством с коттеджным поселком. Большинство зданий будут десятиэтажными, несколько построят в 16 этажей. 

Дома разделены на группы по два объекта, которые объединят общие дворы. Для каждого предусмотрены собственные автостоянки. Там также проектируют семь парковочных комплексов, рассчитанных на 200-300 автомобилей. Таким образом, общее количество мест для парковки в квартале составит более 6,6 тыс. штук.

Разработчики закладывают пять детских садов, на 330 мест каждый. Кроме того, в квартале должны появиться две школы, которые примут по 1100 учеников, и поликлиника. 

Как отмечает "Алтайский портал недвижимости", сейчас разработка проекта продолжается. Детали и сроки строительства станут известны позже.

Материалы по теме

 

Автор:
Никита Иванников Редактор новостей

Комментарии

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< март 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
                  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31               
08:03
Матчи в Барнауле не станут проводить при пустых трибунах из-за угрозы коронавируса 0
07:50
Музыкант похудел на 50 кг, питаясь один раз в день 1
07:39
Литва, Болгария и Исландия: кто составит конкуренцию Little Big на Евровидении 0
07:22
Стало известно, каким будет самый большой квартал Барнаула 0
07:05
Фермеры смогут экономить: на Алтае стали производить силосы 0
06:51
Барнаульские фирмы могут оставить Саратов без пляжа 1
06:37
Эстетика заброшенного Потока 1
06:20
"Мы не знаем, с чем столкнулись". Почему из-за коронавируса страны закрывают границы 3
06:04
Тепло и без осадков. О погоде в Алтайском крае 17 марта 0
23:30
ЕС запрещает въезд в страны Шенгенской зоны 0
23:18
Минздрав: в Алтайском крае не выявлено случаев заражения коронавирусом 6
22:51
Сотовая связь в России может подорожать на 20% 0
22:22
Рецидивистка из Новоалтайска всадила нож в грудь возлюбленного 1
21:51
Число заразившихся коронавирусом в России возросло до 93 0
21:29
75 миллионов рублей выделили в Алтайском крае на приведение в порядок памятников ВОВ 0
20:42
Эксперты предупредили о крупнейшем падении спроса на нефть в истории 1
20:11
Каникулы в алтайских школах начнутся раньше из-за коронавируса 5
19:45
Мужчина с колуном ограбил пенсионера на Алтае 1
19:19
Фасадная отделка многоэтажки осыпается на проспекте Ленина в Барнауле. Фото 6
18:47
Первый канал из-за коронавируса начал снимать программы без зрителей 2
18:15
"Скоро увидим". У алтайского Минэкономразвития появится руководитель 4
17:49
Единороссы взяли на контроль перевод школьников Алтая на бесплатное горячее питание 3
17:45
Появилось видео задержания заместителя главы Барнаула в собственном особняке 26
17:39
Россияне стали чаще заказывать еду на дом из-за коронавируса 6
17:21
60 человек в Бийске могут остаться без работы из-за оптимизации больниц 5
17:04
В России могут ужесточить контроль за операторами техосмотра 1
16:46
"Так уж Богу угодно". В РПЦ объяснили смерти от коронавируса 13
16:32
Зама главы Барнаула подозревают в получении крупной взятки 12
16:31
Чему не учат в школе. Студенты расскажут детям-сиротам о финансовой грамотности 1
16:19
Ученые и писатели выступили против поправок к Конституции 22
16:06
Высота снега в Алтайском крае стремительно уменьшается 1
15:50
Поезд переехал 18-летнего юношу в Алтайском крае 7
15:25
"Плевать на них". Путин рассказал о потерях от западных санкций 23
15:20
"Тотальный диктант" перенесли на осень 1
14:55
Диетологи рассказали, какие продукты ошибочно считают полезными для здоровья 1
14:43
Военные истории жителей Алтайского края прозвучат в подкастах amic.ru 0
14:32
Хватит на всех. Руспродсоюз исключил возможность дефицита продуктов 7
14:20
Алтайские спасатели призывают жителей частных домов готовиться к паводку 5
14:03
Нет рукопожатий – нет проблем. В Сети продолжают шутить на фоне пандемии коронавируса 0
13:47
Стало известно, когда вероятность внезапно умереть выше, чем обычно 0
13:43
Алтайские вузы могут на месяц закрыть из-за коронавируса 51
13:33
Молодежный парламент Барнаула вступился за Валентину Терешкову 50
13:20
Рановато выпустили. Убийца ударил полицейских в Бийске 1
13:06
Если завтра коронавирус. Что ожидает Алтайский край в условиях эпидемии? 37
12:50
"АлтайБаскет" выиграл в Черкесске 0
12:40
"Яндекс" запустил карту распространения коронавируса в России и мире 7
12:28
15 тысяч алтайских семей получили выплату за третьего ребенка 0
12:11
Сотрудник алтайского УФСИН по дороге в спортзал задержал грабителя 4
11:59
Военный вертолет случайно дал залп по жилому дому в Восточной Сибири 5
11:39
Неизвестные рассылают информацию о том, что коронавирус добрался до Алтайского края 48

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.