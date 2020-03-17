Тепло и без осадков. О погоде в Алтайском крае 17 марта

17 марта на территории Алтайского края сохранится тепло. Метелей и сильного ветра не ожидается, информирует краевой Гидрометцентр.

Согласно прогнозу синоптиков, температура воздуха в крае днем составит от +3°С до +8°С, в предгорьях потеплеет до +14°С. День выдастся преимущественно без осадков, однако в утренние часы местами будет изморозь и туман. На дорогах ожидается сильная гололедица. Ветер юго-западный, 3-8 м/с, с возможными порывами до 14 м/с.

В Барнауле в светлое время суток воздух прогреется до +6°С. Как и в целом по региону, преимущественно без осадков. Скорость ветра не превысит 8 м/с.