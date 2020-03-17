Музыкант похудел на 50 кг, питаясь один раз в день

Музыкант из Малайзии похудел на 50 кг после того, как стал есть один раз в день. Об этом сообщает издание Asia One.

33-летний гитарист Мухаммад Хельми Шахуддин боролся с лишним весом почти всю свою жизнь. В 15 лет он весил 80 кг, а максимальный его вес достигал 120 кг. Музыкант страдал от диабета и гипертонии.

В 2018 году друг Шахуддина, который уже смог похудеть, рассказал ему про кетоновую диету, при которой люди отказываются от углеводов и едят пищу с высоким содержанием жиров. Перед сном Мухаммад пил только воду, а в обед съедал две котлеты, три яйца и салат.

В результате мужчине удалось похудеть до 71 кг. Это помогло ему избавиться от гипертонии и снизить симптомы диабета. Сейчас музыкант весит 77 кг, поскольку решил набрать мышечную массу и включил в рацион углеводы. Его меню состоит из пяти яиц, говядины и немного овощей, а голодает он по 22 часа в сутки.