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862 человека умерли от коронавируса за сутки

, ИА "Амител"
Число новых случаев заражения составило почти 14 тысяч
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Общее число жертв нового коронавируса в мире составило 6606 человек, из них 3388 – за пределами Китая. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на отчет Всемирной организации здравоохранения.

При этом суммарное число заболевших с начала пандемии превысило 167,5 тысячи человек. Covid-19 распространился на территории 151 страны, включая Россию.

Также стало известно, что за 16 марта зарегистрировали 13,9 тысячи новых случаев заражения. При этом смертность за день достигла 862 человек.

Ранее amic.ru писал, что Роспотребнадзор призывает чаще дезинфицировать мобильные устройства, чтобы не заразиться коронавирусом и другими инфекциями.

Специалисты в очередной раз напомнили, что мобильные телефоны являются одним из главных источников бактерий и вирусов. Чтобы минимизировать риски заражения, рекомендуется ежедневно протирать телефон антисептическими средствами, особенно в том месте, где устройство соприкасается с лицом. Если владелец носит девайс в чехле – его также нужно снять и продезинфицировать.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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