Конституционный суд признал законным обнуление сроков Путина

Конституционный суд России признал законными поправки в Конституцию РФ, инициированные президентом страны.

Как сообщает газета "Ведомости", соответствующий вердикт вынесли 14 из 15 действующих судей. Единственным исключением стал Константин Арановский. Ранее появилась информация, что он заболел.

Особое внимание СМИ и населения было приковано к поправке об обнулении сроков Владимира Путина, предложенной депутатом Госдумы Валентиной Терешковой.

Конституционный суд постановил, что принцип демократического правового государства предполагает, но не предопределяет ограничения сроков, поэтому баланс ищет конституционный законодатель, в том числе с учетом конкретно-исторических факторов, включая риски и вызовы.

Судьи уверены, что конституционные характеристики государства гарантированы "эффективной моделью разделения властей", которая "снабжена системой сдержек и противовесов", а также "развитым парламентаризмом", "реальной многопартийностью", "политической конкуренцией" и "обеспечением прав и свобод правосудием".

Суд акцентировал внимание на том, что окончательно решение по поправкам, равно как и по личности президента, примет население России.

Судьи объяснили, почему Борису Ельцину Конституционный суд не позволил идти на третий срок, а Владимиру Путину фактически открывает дорогу к пятому и шестому.

Сам факт принятия новой Конституции не влияет на отсчет сроков, и поэтому Ельцину не позволили баллотироваться. Но поправка Терешковой в статью 81 регламентирует этот вопрос, следовательно, у Путина будет полное право вновь идти на выборы, если так решит население России, констатировал Конституционный суд.

Как ранее писал amic.ru, текст поправки, которую внесла Терешкова, а поддержало большинство ее коллег по Госдуме, выглядит следующим образом:

"Регулирование допустимого числа сроков, в течение которых одно и то же лицо может занимать должность президента РФ, не препятствует лицу, занимавшему и (или) занимающему должность президента РФ на момент вступления данной поправки в силу, участвовать в качестве кандидата на выборах президента РФ после включения указанной редакции в текст Конституции РФ на установленное поправкой допустимое число сроков, вне зависимости от числа сроков, в течение которых указанное лицо занимало и (или) занимает эту должность на момент вступления данной поправки в силу".