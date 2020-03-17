Вторник, 17 Март, 11:12

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 74,13
€ 82,75
3°
Обь
1см +1


Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Великий пост-2020Изменение КонституцииЭпидемия китайского коронавируса
Новости

Конституционный суд признал законным обнуление сроков Путина

, ИА "Амител"
Это подтвердило абсолютное большинство действующих судей
Фото: Culture.ru

Фото: Culture.ru

Конституционный суд России признал законными поправки в Конституцию РФ, инициированные президентом страны.

Как сообщает газета "Ведомости", соответствующий вердикт вынесли 14 из 15 действующих судей. Единственным исключением стал Константин Арановский. Ранее появилась информация, что он заболел.

Особое внимание СМИ и населения было приковано к поправке об обнулении сроков Владимира Путина, предложенной депутатом Госдумы Валентиной Терешковой.

Конституционный суд постановил, что принцип демократического правового государства предполагает, но не предопределяет ограничения сроков, поэтому баланс ищет конституционный законодатель, в том числе с учетом конкретно-исторических факторов, включая риски и вызовы.

Судьи уверены, что конституционные характеристики государства гарантированы "эффективной моделью разделения властей", которая "снабжена системой сдержек и противовесов", а также "развитым парламентаризмом", "реальной многопартийностью", "политической конкуренцией" и "обеспечением прав и свобод правосудием".

Суд акцентировал внимание на том, что окончательно решение по поправкам, равно как и по личности президента, примет население России.

Судьи объяснили, почему Борису Ельцину Конституционный суд не позволил идти на третий срок, а Владимиру Путину фактически открывает дорогу к пятому и шестому.

Сам факт принятия новой Конституции не влияет на отсчет сроков, и поэтому Ельцину не позволили баллотироваться. Но поправка Терешковой в статью 81 регламентирует этот вопрос, следовательно, у Путина будет полное право вновь идти на выборы, если так решит население России, констатировал Конституционный суд.

Как ранее писал amic.ru, текст поправки, которую внесла Терешкова, а поддержало большинство ее коллег по Госдуме, выглядит следующим образом:

"Регулирование допустимого числа сроков, в течение которых одно и то же лицо может занимать должность президента РФ, не препятствует лицу, занимавшему и (или) занимающему должность президента РФ на момент вступления данной поправки в силу, участвовать в качестве кандидата на выборах президента РФ после включения указанной редакции в текст Конституции РФ на установленное поправкой допустимое число сроков, вне зависимости от числа сроков, в течение которых указанное лицо занимало и (или) занимает эту должность на момент вступления данной поправки в силу".

Материалы по теме

 

Читайте также в сюжете: Изменение Конституции
Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

17.03.2020 08:52
гость

Вот это поворот.

17.03.2020 08:55
- гость -

)))))

17.03.2020 09:00
69

А кто сомневался?! Такие же результаты будут и 22 апреля и в 2024 году и во всех последующих подобных датах.

17.03.2020 09:00
- гость -

Я так удивлена этим решением

17.03.2020 09:01
- гость -

О как!
15 минут позора и, снова можно в президенты.

17.03.2020 09:06
- гость -

Будем жить не по закону а по понятиям

17.03.2020 09:09
- гость -

Не Ельцин , ему можно.

17.03.2020 09:10
- гость -

В стране претендующей на демократию, дать возможность править откровенному узурпатору с 2000-го до 2036-года. Тридцать шесть лет. Да на них мантии должны были от стыда сгореть.

17.03.2020 09:11
- гость -

Хороший анекдот ! Только грустный

17.03.2020 09:12
- гость -

А кто не согласился, тот покинет состав конституционного суда и в лучшем случае будет переведен в мировые судьи.

Всё, товарищи, Вы рабы! Вы все никто! И звать вас - НИКАК. Вы все просто биомасса.
Да, и не забудьте это "подтвердить" в день рождения вождя мирового пролетариата.

17.03.2020 09:15
месный

а чё вы ещё от них ждали? Их кто назначает? Кто снимает? Они всё чё угодно законным признаю

17.03.2020 09:16
месный

17.03.2020 09:12
- гость -

Да точно - сходи явку увеличь чтобы было проще обосновать всеобщее одобрение!

17.03.2020 09:17
- гость -

Впереди 10 лет правление обнулённого нуля, введение комендантского часа, "железный" занавес на границе под прикрытием коронаровируса, лагеря для несогласных, православизация населения, умоемся кровушкой.

17.03.2020 09:18
- гость -

Так уже и итоги голосования известны. ВЦИОМ объявил, что 68 % россиян за поправки.

17.03.2020 09:18
- гость -

Это преступники, которых обязательно нужно судить за захват власти, но гаранта Конституции в стране де-факто нет, поэтому беззаконие будет продолжаться...

17.03.2020 09:20
Наталья

и плюс вирус придумали китайский,который именно по старшему поколению лупит, чтобы не было тех,кто помнит другую страну и свои паспорта с рублём,подтверждёным золотом и драгоценными металлами.

17.03.2020 09:22
- гость -

Мы как-то Евдокимова выбрали хотя административный ресурс был на стороне Сурикова. Думаю надо идти голосовать против поправок. Если не пойдешь, то галочку без тебя поставят. за поправки.

17.03.2020 09:23
- гость -

Жить при нелегитимном президенте очень сложно для всех (это я про Венесуэлу пока)

17.03.2020 09:24
Гость

17.03.2020 09:18
- гость -
А о неприкосновенность бывшим президентам,которая будет закреплена в конституции,не разобьётесь?

17.03.2020 09:25
Коник

17.03.2020 09:22
- гость -

Уже все приняли.
Всенородный одобрямс это потешить путина

17.03.2020 09:26
Наталья

вам ещё не сказали,что все народы СССР живут с диагнозом особой клиники,так как голосовали паспортами СССР за капиталлистическую Конституцию....в 1991 году....

17.03.2020 09:26
- гость -

17.03.2020 09:20
Наталья
и плюс вирус придумали китайский,который именно по старшему поколению лупит, чтобы не было тех,кто помнит другую страну и свои паспорта с рублём,подтверждёным золотом и драгоценными металлами.

Наталья , а ты не Наталья

17.03.2020 09:27
- гость -

Теперь будет конституция-обнуленция.

17.03.2020 09:29
Наталья

голосовать не надо ходить вообще,т.к. там 900 поправок и никто их ещё не читал-пакетом предлагают проголосовать.....

17.03.2020 09:30
Коник

Единственным исключением стал Константин Арановский.

Он сказал что все эти поправки и обнуления переворот его и пнули на больничный

17.03.2020 09:33
Коник

Умный бы свалил.
Сейчас россия посыпится как совок когда цены на нефть рухнули.
А этот цепляется

17.03.2020 09:33
- гость -


17.03.2020 09:24
Гость

Вы о чём?! Суд возможен только при легитимной власти...

17.03.2020 09:34
гость

И это правильно. Стабильность основа развития.

17.03.2020 09:37
Наталья

уже много лет на 9 мая движется Бессмертный полк-это подготовка молодёжи для защиты своиих земель,которые нам отцы и деды передали в наследство.....а МЫ что передадим своим потомкам? ЗАКОН о ТОРах----Территории Опережающего Развития?--Новоалтайс и Заринск уже определены жить по этому закону.......

17.03.2020 09:39
- гость -

голосовать не надо ходить вообще
--------
Чтобы Наталья из избиркома за вас проголосовала.

17.03.2020 09:40
- гость -

Историческое фото - "Румыны обнуляют срок своему президенту"

17.03.2020 09:42
роман

надо конституционный суд переименовать. не соответствует названию.

17.03.2020 09:42
- гость -

До 24-го года ещё мно-о-гое произойдёт. Так что, думаю, пустая это затейка, эта обнуляция.
Может и на орудийном лафете прокатится под музычку, которую не услышит. Свои же "коллеги" пристроят. Может и бюстик на могилку уже заготовлен, стоит дожидается. Кто знает?
А 22-го нужно идти и голосовать "против", если не отменят этот балаган.

17.03.2020 09:42
М

Рад что здравомыслящей и интуитивно чувствующей (за кем правда) части населения коей большинство оставили демократические права голосовать за своего Президента. Который уже 20 лет доказывает стойкость и несгибаемую волю в борьбе за великую суверенную Россию! Не смотря на гигантское внешнее и внутреннее сопротивление.
Почему мы должны отдавать судьбу страны на откуп невежественного меньшинства, которое не видит дальше своего носа, которым надо "всё как на Западе", поглощено негативными эмоциями, вытесняющего разум?
Всё правильно. На переходном периоде (а по сути это военное время) великой стране нужен сильный и мудрый Государь!

17.03.2020 09:43
- гость -

Я бы тоже власть не отдал. Кто вы такие? Больше половины из вас даже ни одной книжки по истории не прочитали. И вы еще будете выбирать кто будет вами властвовать? ЩАС - обойдетесь

17.03.2020 09:43
- гость -

Пропихнут обнуленного до 2036 года, как пить дать!

17.03.2020 09:47
- гость -

Вот представляете, сейчас столько усилий, позора, денег на переделку Конституци. А потом вдруг обнулёванный возьмёт и помрёт. /Отмечу, никому не желаю плохого, но это жизнь. В выходные похоронили коллегу, 61 год, ничего не предвещало./

И результатом воспользуется совсем другой человек. Неизвестно кто. Но неограниченные полномочия, власть и несменяемость.

17.03.2020 09:49
- гость -

09:42
М

"У нас было два пакетика травы, семьдесят пять ампул мескалина, 5 пакетиков диэтиламида лизергиновой кислоты или ЛСД, солонка, наполовину наполненная кокаином, и целое море разноцветных амфетаминов, барбитуратов и транквилизаторов, а так же литр текилы, литр рома, ящик «Балтики 9», пинта чистого эфира, и 12 пузырьков амилнитрита. Не то, чтобы всё это было категорически необходимо, но если уж начал создавать Национально-освободительное движение, то к делу надо подходить серьёзно."

Е.А.Фёдоров, основатель НОД.

17.03.2020 09:51
Наталья

может кто знает как наша страна сейчас называется и где заргистрирована в правовом международном пространстве?---паспорта,которые выдают сейчас,указывали ранее РФ,далее Россия и ....сейчас как пишут?

17.03.2020 09:51
месный

17.03.2020 09:22
- гость -

Ну а пойдёшь твою галочку против на галочку за заменят и скажут - сматрите скока народу на выборы пришло то

17.03.2020 09:52
Гость

Теперь устроят цирк с многочисленными обращениями к Путину,с просьбой выдвигаться на следующий срок.

17.03.2020 09:53
- гость -

09:51
Наталья
Вы уже получили свои "бибарики"?

17.03.2020 09:53
жучка

Северная Корея 2

17.03.2020 09:53
месный

17.03.2020 09:37
Наталья

Какие тебе земли кто передал в наследство, право собственности на землю исчезло в 17м году, кто что тебе передал?

17.03.2020 09:56
- гость -

Конституционный суд учёл все риски и вызовы,сдержки и противовесы и принял правильное сбалансированное решение.Как только поправки вступили в силу,так лицо и начинает иметь возможность.

17.03.2020 09:59
гость

Правоприемник СССР имеет право выдавать паспорта СССР.
А лучше Путина В.В. с выдачей паспортов получиться только у Горбачёва, надо попросить, хотя бы несколько … новых.

17.03.2020 10:01
месный

17.03.2020 09:39
- гость -

Ага, если никто не прийдёт то это значит и хрен уже скажешь, что народ за.
Чем меньше прийдёт тем труднее будет всеобщий одобрямс нам потом втюхать типа большинство за было. Чё все забыли ка пЫню выбрали, никто из знакомых за него не голосовал а он победил да ещё как, все против ходили голосовали - ну и куда наголосовали?

17.03.2020 10:02
Наталья

откройте свои паспорта и посмотрите внимательно (страница где ваше фото) -не указывается должность должностного лица,который обязан подтвердить ГРАЖДАНСТВО лично ваше------------------------------- а раз этого нет,значит мы имеем вид на жительство. И потому НАМ продают землю за большие бибарики (билеты банка России) и не дают нам пользоваться природными ресурсами (по праву рождения мы должны это получать от государства)---нефть,газ и т.д.....вода...электроэнергия....

17.03.2020 10:04
- гость -

Да здравствует наш суд - самый гуманный суд в мире!
(с) Трус

17.03.2020 10:05
Коник




Президент заверил соотечественников, что правительство сделает всё необходимое для сохранения экономики в эти трудные времена. Он пообещал, что рабочие не утратят покупательские возможности. "Ни один бизнес, какого бы масштаба он ни был, не будет обойдён вниманием, чтобы подвергнуться риску банкротства. Ни один не окажется брошенным в нищету".

17.03.2020 10:07
гость

Угу и Лукашенко в первую очередь. Он вроде бы там был.

17.03.2020 10:16
- гость -

Ага, если никто не прийдёт то это значит и хрен уже скажешь, что народ за.
--------------------
Придут бюджетники и пенсионерки, даже 1000 человек будет достаточно для выборов. Скажут 80 % населения проголосовало за поправки.

17.03.2020 10:29
Андрей

На голосование нельзя ходить, оно 100% нелегитимно. Любую поправку в конституцию можно принимать только на РЕФЕРЕНДУМЕ, с порогом явки, наблюдателями и всеми соответствующими процедурами. Все уже подписано всеми инстанциями, включая президента. Поэтому от нашего выбора ничего не зависит. Узурпация власти прошла и узаконенна конституционным судом. Человек за 20 лет с высокими ценами на энергоресурсы не смог ничего создать в стране, где практически ничего не производится, все оптимизируется и закрывается. Ожидать, что за следующие 16 лет у него откроются новые способности не приходится. Стагнация и нищета стране обеспечена - это и есть путинская стабильность.

17.03.2020 10:31
- гость -

Дожить ещё надо до 24г. Ребята демократы.

17.03.2020 10:46
месный

17.03.2020 10:16
- гость -

К сожалению будет достаточно но уже не нельзя сказать, что почти весь народ страны!

17.03.2020 10:46
Иsтина

1. Жаль границы закрыли - Местного некуда послать
2. В день Варенья Ленина надо сходить и проголосовать против.
3. есть 4 года еще до выборов. Есть еще время организовать нормальную оппозицию, не связанную ни с какими врагами Родины, найти мудрого ответственного лидера и выбрать его !

17.03.2020 10:47
- гость -


17.03.2020 10:29
Андрей

Все верно написано, только это ворье и участие и не участие в голосовании обернет в свою пользу! В стране нет гражданского общества во в чем трагедия...

17.03.2020 11:00
- гость -

Власть не дают. Власть берут. Путин взял, укрепил и правильно сделал.

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< март 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
                  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31               
11:08
Предлагали деньги, угрожали. Эколог-правдоруб Грибков о том, как уничтожают лес 0
11:02
Окунуться в спортивную жизнь: в центре Барнаула откроется новый бассейн 1
10:49
Актер из "Игры престолов" заболел коронавирусом 0
10:38
Водитель иномарки сбил двоих детей в Горном Алтае 1
10:23
Муж и жена избили пожилую жительницу Барнаула из-за собак. Видео 22
10:11
Матчи "АлтайБаскета" в Барнауле экстренно отменили из-за коронавируса 3
10:03
Рубрика "Эксперименты": музей "Как-Так?" приглашает на интерактивные научные шоу 1
09:40
Крупные алтайские вузы не перешли на дистанционное обучение 26
09:19
Экс-возлюбленный застрелил уроженку Алтая и ее дочь под Ростовом 0
09:01
В зоне "турбулентности": куда вложить деньги при обвале рубля 0
08:50
Конституционный суд признал законным обнуление сроков Путина 58
08:35
862 человека умерли от коронавируса за сутки 0
08:20
Строитель со стажем. Кто такой вице-мэр Барнаула Сергей Демин и за что его арестовали 15
08:03
Матчи в Барнауле не станут проводить при пустых трибунах из-за угрозы коронавируса 5
07:50
Музыкант похудел на 50 кг, питаясь один раз в день 2
07:39
Литва, Болгария и Исландия: кто составит конкуренцию Little Big на Евровидении 0
07:22
Стало известно, каким будет самый большой квартал Барнаула 25
06:51
Барнаульские фирмы могут оставить Саратов без пляжа 2
06:37
Эстетика заброшенного Потока 6
06:20
"Мы не знаем, с чем столкнулись". Почему из-за коронавируса страны закрывают границы 28
06:04
Тепло и без осадков. О погоде в Алтайском крае 17 марта 0
23:30
ЕС запрещает въезд в страны Шенгенской зоны 0
23:18
Минздрав: в Алтайском крае не выявлено случаев заражения коронавирусом 12
22:51
Сотовая связь в России может подорожать на 20% 3
22:22
Рецидивистка из Новоалтайска всадила нож в грудь возлюбленного 1
21:51
Число заразившихся коронавирусом в России возросло до 93 1
21:29
75 миллионов рублей выделили в Алтайском крае на приведение в порядок памятников ВОВ 0
20:42
Эксперты предупредили о крупнейшем падении спроса на нефть в истории 1
20:11
Каникулы в алтайских школах начнутся раньше из-за коронавируса 7
19:45
Мужчина с колуном ограбил пенсионера на Алтае 2
19:19
Фасадная отделка многоэтажки осыпается на проспекте Ленина в Барнауле. Фото 8
18:47
Первый канал из-за коронавируса начал снимать программы без зрителей 2
18:15
"Скоро увидим". У алтайского Минэкономразвития появится руководитель 4
17:49
Единороссы взяли на контроль перевод школьников Алтая на бесплатное горячее питание 3
17:45
Появилось видео задержания заместителя главы Барнаула в собственном особняке 29
17:39
Россияне стали чаще заказывать еду на дом из-за коронавируса 6
17:21
60 человек в Бийске могут остаться без работы из-за оптимизации больниц 5
17:04
В России могут ужесточить контроль за операторами техосмотра 4
16:46
"Так уж Богу угодно". В РПЦ объяснили смерти от коронавируса 13
16:32
Зама главы Барнаула подозревают в получении крупной взятки 12
16:31
Чему не учат в школе. Студенты расскажут детям-сиротам о финансовой грамотности 1
16:19
Ученые и писатели выступили против поправок к Конституции 23
16:06
Высота снега в Алтайском крае стремительно уменьшается 1
15:50
Поезд переехал 18-летнего юношу в Алтайском крае 7
15:25
"Плевать на них". Путин рассказал о потерях от западных санкций 23
15:20
"Тотальный диктант" перенесли на осень 1
14:55
Диетологи рассказали, какие продукты ошибочно считают полезными для здоровья 1
14:43
Военные истории жителей Алтайского края прозвучат в подкастах amic.ru 0
14:32
Хватит на всех. Руспродсоюз исключил возможность дефицита продуктов 7
14:20
Алтайские спасатели призывают жителей частных домов готовиться к паводку 5

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.