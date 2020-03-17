Конституционный суд признал законным обнуление сроков Путина

Конституционный суд России признал законными поправки в Конституцию РФ, инициированные президентом страны.
Как сообщает газета "Ведомости", соответствующий вердикт вынесли 14 из 15 действующих судей. Единственным исключением стал Константин Арановский. Ранее появилась информация, что он заболел.
Особое внимание СМИ и населения было приковано к поправке об обнулении сроков Владимира Путина, предложенной депутатом Госдумы Валентиной Терешковой.
Конституционный суд постановил, что принцип демократического правового государства предполагает, но не предопределяет ограничения сроков, поэтому баланс ищет конституционный законодатель, в том числе с учетом конкретно-исторических факторов, включая риски и вызовы.
Судьи уверены, что конституционные характеристики государства гарантированы "эффективной моделью разделения властей", которая "снабжена системой сдержек и противовесов", а также "развитым парламентаризмом", "реальной многопартийностью", "политической конкуренцией" и "обеспечением прав и свобод правосудием".
Суд акцентировал внимание на том, что окончательно решение по поправкам, равно как и по личности президента, примет население России.
Судьи объяснили, почему Борису Ельцину Конституционный суд не позволил идти на третий срок, а Владимиру Путину фактически открывает дорогу к пятому и шестому.
Сам факт принятия новой Конституции не влияет на отсчет сроков, и поэтому Ельцину не позволили баллотироваться. Но поправка Терешковой в статью 81 регламентирует этот вопрос, следовательно, у Путина будет полное право вновь идти на выборы, если так решит население России, констатировал Конституционный суд.
Как ранее писал amic.ru, текст поправки, которую внесла Терешкова, а поддержало большинство ее коллег по Госдуме, выглядит следующим образом:
"Регулирование допустимого числа сроков, в течение которых одно и то же лицо может занимать должность президента РФ, не препятствует лицу, занимавшему и (или) занимающему должность президента РФ на момент вступления данной поправки в силу, участвовать в качестве кандидата на выборах президента РФ после включения указанной редакции в текст Конституции РФ на установленное поправкой допустимое число сроков, вне зависимости от числа сроков, в течение которых указанное лицо занимало и (или) занимает эту должность на момент вступления данной поправки в силу".
Комментарии
Вот это поворот.
)))))
А кто сомневался?! Такие же результаты будут и 22 апреля и в 2024 году и во всех последующих подобных датах.
Я так удивлена этим решением
О как!
15 минут позора и, снова можно в президенты.
Будем жить не по закону а по понятиям
Не Ельцин , ему можно.
В стране претендующей на демократию, дать возможность править откровенному узурпатору с 2000-го до 2036-года. Тридцать шесть лет. Да на них мантии должны были от стыда сгореть.
Хороший анекдот ! Только грустный
А кто не согласился, тот покинет состав конституционного суда и в лучшем случае будет переведен в мировые судьи.
Всё, товарищи, Вы рабы! Вы все никто! И звать вас - НИКАК. Вы все просто биомасса.
Да, и не забудьте это "подтвердить" в день рождения вождя мирового пролетариата.
а чё вы ещё от них ждали? Их кто назначает? Кто снимает? Они всё чё угодно законным признаю
17.03.2020 09:12
- гость -
Да точно - сходи явку увеличь чтобы было проще обосновать всеобщее одобрение!
Впереди 10 лет правление обнулённого нуля, введение комендантского часа, "железный" занавес на границе под прикрытием коронаровируса, лагеря для несогласных, православизация населения, умоемся кровушкой.
Так уже и итоги голосования известны. ВЦИОМ объявил, что 68 % россиян за поправки.
Это преступники, которых обязательно нужно судить за захват власти, но гаранта Конституции в стране де-факто нет, поэтому беззаконие будет продолжаться...
и плюс вирус придумали китайский,который именно по старшему поколению лупит, чтобы не было тех,кто помнит другую страну и свои паспорта с рублём,подтверждёным золотом и драгоценными металлами.
Мы как-то Евдокимова выбрали хотя административный ресурс был на стороне Сурикова. Думаю надо идти голосовать против поправок. Если не пойдешь, то галочку без тебя поставят. за поправки.
Жить при нелегитимном президенте очень сложно для всех (это я про Венесуэлу пока)
17.03.2020 09:18
- гость -
А о неприкосновенность бывшим президентам,которая будет закреплена в конституции,не разобьётесь?
17.03.2020 09:22
- гость -
Уже все приняли.
Всенородный одобрямс это потешить путина
вам ещё не сказали,что все народы СССР живут с диагнозом особой клиники,так как голосовали паспортами СССР за капиталлистическую Конституцию....в 1991 году....
17.03.2020 09:20
Наталья
и плюс вирус придумали китайский,который именно по старшему поколению лупит, чтобы не было тех,кто помнит другую страну и свои паспорта с рублём,подтверждёным золотом и драгоценными металлами.
Наталья , а ты не Наталья
Теперь будет конституция-обнуленция.
голосовать не надо ходить вообще,т.к. там 900 поправок и никто их ещё не читал-пакетом предлагают проголосовать.....
Единственным исключением стал Константин Арановский.
Он сказал что все эти поправки и обнуления переворот его и пнули на больничный
Умный бы свалил.
Сейчас россия посыпится как совок когда цены на нефть рухнули.
А этот цепляется
17.03.2020 09:24
Гость
Вы о чём?! Суд возможен только при легитимной власти...
И это правильно. Стабильность основа развития.
уже много лет на 9 мая движется Бессмертный полк-это подготовка молодёжи для защиты своиих земель,которые нам отцы и деды передали в наследство.....а МЫ что передадим своим потомкам? ЗАКОН о ТОРах----Территории Опережающего Развития?--Новоалтайс и Заринск уже определены жить по этому закону.......
голосовать не надо ходить вообще
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Чтобы Наталья из избиркома за вас проголосовала.
Историческое фото - "Румыны обнуляют срок своему президенту"
надо конституционный суд переименовать. не соответствует названию.
До 24-го года ещё мно-о-гое произойдёт. Так что, думаю, пустая это затейка, эта обнуляция.
Может и на орудийном лафете прокатится под музычку, которую не услышит. Свои же "коллеги" пристроят. Может и бюстик на могилку уже заготовлен, стоит дожидается. Кто знает?
А 22-го нужно идти и голосовать "против", если не отменят этот балаган.
Рад что здравомыслящей и интуитивно чувствующей (за кем правда) части населения коей большинство оставили демократические права голосовать за своего Президента. Который уже 20 лет доказывает стойкость и несгибаемую волю в борьбе за великую суверенную Россию! Не смотря на гигантское внешнее и внутреннее сопротивление.
Почему мы должны отдавать судьбу страны на откуп невежественного меньшинства, которое не видит дальше своего носа, которым надо "всё как на Западе", поглощено негативными эмоциями, вытесняющего разум?
Всё правильно. На переходном периоде (а по сути это военное время) великой стране нужен сильный и мудрый Государь!
Я бы тоже власть не отдал. Кто вы такие? Больше половины из вас даже ни одной книжки по истории не прочитали. И вы еще будете выбирать кто будет вами властвовать? ЩАС - обойдетесь
Пропихнут обнуленного до 2036 года, как пить дать!
Вот представляете, сейчас столько усилий, позора, денег на переделку Конституци. А потом вдруг обнулёванный возьмёт и помрёт. /Отмечу, никому не желаю плохого, но это жизнь. В выходные похоронили коллегу, 61 год, ничего не предвещало./
И результатом воспользуется совсем другой человек. Неизвестно кто. Но неограниченные полномочия, власть и несменяемость.
09:42
М
"У нас было два пакетика травы, семьдесят пять ампул мескалина, 5 пакетиков диэтиламида лизергиновой кислоты или ЛСД, солонка, наполовину наполненная кокаином, и целое море разноцветных амфетаминов, барбитуратов и транквилизаторов, а так же литр текилы, литр рома, ящик «Балтики 9», пинта чистого эфира, и 12 пузырьков амилнитрита. Не то, чтобы всё это было категорически необходимо, но если уж начал создавать Национально-освободительное движение, то к делу надо подходить серьёзно."
Е.А.Фёдоров, основатель НОД.
может кто знает как наша страна сейчас называется и где заргистрирована в правовом международном пространстве?---паспорта,которые выдают сейчас,указывали ранее РФ,далее Россия и ....сейчас как пишут?
17.03.2020 09:22
- гость -
Ну а пойдёшь твою галочку против на галочку за заменят и скажут - сматрите скока народу на выборы пришло то
Теперь устроят цирк с многочисленными обращениями к Путину,с просьбой выдвигаться на следующий срок.
09:51
Наталья
Вы уже получили свои "бибарики"?
Северная Корея 2
17.03.2020 09:37
Наталья
Какие тебе земли кто передал в наследство, право собственности на землю исчезло в 17м году, кто что тебе передал?
Конституционный суд учёл все риски и вызовы,сдержки и противовесы и принял правильное сбалансированное решение.Как только поправки вступили в силу,так лицо и начинает иметь возможность.
Правоприемник СССР имеет право выдавать паспорта СССР.
А лучше Путина В.В. с выдачей паспортов получиться только у Горбачёва, надо попросить, хотя бы несколько … новых.
17.03.2020 09:39
- гость -
Ага, если никто не прийдёт то это значит и хрен уже скажешь, что народ за.
Чем меньше прийдёт тем труднее будет всеобщий одобрямс нам потом втюхать типа большинство за было. Чё все забыли ка пЫню выбрали, никто из знакомых за него не голосовал а он победил да ещё как, все против ходили голосовали - ну и куда наголосовали?
откройте свои паспорта и посмотрите внимательно (страница где ваше фото) -не указывается должность должностного лица,который обязан подтвердить ГРАЖДАНСТВО лично ваше------------------------------- а раз этого нет,значит мы имеем вид на жительство. И потому НАМ продают землю за большие бибарики (билеты банка России) и не дают нам пользоваться природными ресурсами (по праву рождения мы должны это получать от государства)---нефть,газ и т.д.....вода...электроэнергия....
Да здравствует наш суд - самый гуманный суд в мире!
(с) Трус
Президент заверил соотечественников, что правительство сделает всё необходимое для сохранения экономики в эти трудные времена. Он пообещал, что рабочие не утратят покупательские возможности. "Ни один бизнес, какого бы масштаба он ни был, не будет обойдён вниманием, чтобы подвергнуться риску банкротства. Ни один не окажется брошенным в нищету".
Угу и Лукашенко в первую очередь. Он вроде бы там был.
Ага, если никто не прийдёт то это значит и хрен уже скажешь, что народ за.
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Придут бюджетники и пенсионерки, даже 1000 человек будет достаточно для выборов. Скажут 80 % населения проголосовало за поправки.
На голосование нельзя ходить, оно 100% нелегитимно. Любую поправку в конституцию можно принимать только на РЕФЕРЕНДУМЕ, с порогом явки, наблюдателями и всеми соответствующими процедурами. Все уже подписано всеми инстанциями, включая президента. Поэтому от нашего выбора ничего не зависит. Узурпация власти прошла и узаконенна конституционным судом. Человек за 20 лет с высокими ценами на энергоресурсы не смог ничего создать в стране, где практически ничего не производится, все оптимизируется и закрывается. Ожидать, что за следующие 16 лет у него откроются новые способности не приходится. Стагнация и нищета стране обеспечена - это и есть путинская стабильность.
Дожить ещё надо до 24г. Ребята демократы.
17.03.2020 10:16
- гость -
К сожалению будет достаточно но уже не нельзя сказать, что почти весь народ страны!
1. Жаль границы закрыли - Местного некуда послать
2. В день Варенья Ленина надо сходить и проголосовать против.
3. есть 4 года еще до выборов. Есть еще время организовать нормальную оппозицию, не связанную ни с какими врагами Родины, найти мудрого ответственного лидера и выбрать его !
17.03.2020 10:29
Андрей
Все верно написано, только это ворье и участие и не участие в голосовании обернет в свою пользу! В стране нет гражданского общества во в чем трагедия...
Власть не дают. Власть берут. Путин взял, укрепил и правильно сделал.