Вторник, 17 Март, 11:12

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 74,13
€ 82,75
3°
Обь
1см +1


Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Великий пост-2020Изменение КонституцииЭпидемия китайского коронавируса
Новости

Экс-возлюбленный застрелил уроженку Алтая и ее дочь под Ростовом

, ИА "Амител"
После этого мужчина покончил с собой
Фото: из архива amic.ru

Фото: из архива amic.ru

38-летнюю уроженку поселка Акташ Республики Алтай и ее дочь убили в Ростовской области, сообщает портал DonDay.ru

По предварительной информации правоохранителей, женщина рассталась со своим возлюбленным, а затем переехала в город Морозовск, где стала жить с другим мужчиной.

Когда ее бывший возлюбленный узнал о новом романе, он отправился выяснять отношения, взяв с собой охотничье ружье.

В ярости ревнивец застрелил женщину и ее 14-летнюю дочь, после чего свел счеты с жизнью. Прибывшие правоохранители обнаружили три тела.

По факту случившегося следователи расследуют уголовное дело. Его возбудили по статье "Убийство двух и более лиц".

Материалы по теме

 

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< март 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
                  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31               
11:08
Предлагали деньги, угрожали. Эколог-правдоруб Грибков о том, как уничтожают лес 0
11:02
Окунуться в спортивную жизнь: в центре Барнаула откроется новый бассейн 1
10:49
Актер из "Игры престолов" заболел коронавирусом 0
10:38
Водитель иномарки сбил двоих детей в Горном Алтае 1
10:23
Муж и жена избили пожилую жительницу Барнаула из-за собак. Видео 22
10:11
Матчи "АлтайБаскета" в Барнауле экстренно отменили из-за коронавируса 3
10:03
Рубрика "Эксперименты": музей "Как-Так?" приглашает на интерактивные научные шоу 1
09:40
Крупные алтайские вузы не перешли на дистанционное обучение 26
09:19
Экс-возлюбленный застрелил уроженку Алтая и ее дочь под Ростовом 0
09:01
В зоне "турбулентности": куда вложить деньги при обвале рубля 0
08:50
Конституционный суд признал законным обнуление сроков Путина 58
08:35
862 человека умерли от коронавируса за сутки 0
08:20
Строитель со стажем. Кто такой вице-мэр Барнаула Сергей Демин и за что его арестовали 15
08:03
Матчи в Барнауле не станут проводить при пустых трибунах из-за угрозы коронавируса 5
07:50
Музыкант похудел на 50 кг, питаясь один раз в день 2
07:39
Литва, Болгария и Исландия: кто составит конкуренцию Little Big на Евровидении 0
07:22
Стало известно, каким будет самый большой квартал Барнаула 25
06:51
Барнаульские фирмы могут оставить Саратов без пляжа 2
06:37
Эстетика заброшенного Потока 6
06:20
"Мы не знаем, с чем столкнулись". Почему из-за коронавируса страны закрывают границы 28
06:04
Тепло и без осадков. О погоде в Алтайском крае 17 марта 0
23:30
ЕС запрещает въезд в страны Шенгенской зоны 0
23:18
Минздрав: в Алтайском крае не выявлено случаев заражения коронавирусом 12
22:51
Сотовая связь в России может подорожать на 20% 3
22:22
Рецидивистка из Новоалтайска всадила нож в грудь возлюбленного 1
21:51
Число заразившихся коронавирусом в России возросло до 93 1
21:29
75 миллионов рублей выделили в Алтайском крае на приведение в порядок памятников ВОВ 0
20:42
Эксперты предупредили о крупнейшем падении спроса на нефть в истории 1
20:11
Каникулы в алтайских школах начнутся раньше из-за коронавируса 7
19:45
Мужчина с колуном ограбил пенсионера на Алтае 2
19:19
Фасадная отделка многоэтажки осыпается на проспекте Ленина в Барнауле. Фото 8
18:47
Первый канал из-за коронавируса начал снимать программы без зрителей 2
18:15
"Скоро увидим". У алтайского Минэкономразвития появится руководитель 4
17:49
Единороссы взяли на контроль перевод школьников Алтая на бесплатное горячее питание 3
17:45
Появилось видео задержания заместителя главы Барнаула в собственном особняке 29
17:39
Россияне стали чаще заказывать еду на дом из-за коронавируса 6
17:21
60 человек в Бийске могут остаться без работы из-за оптимизации больниц 5
17:04
В России могут ужесточить контроль за операторами техосмотра 4
16:46
"Так уж Богу угодно". В РПЦ объяснили смерти от коронавируса 13
16:32
Зама главы Барнаула подозревают в получении крупной взятки 12
16:31
Чему не учат в школе. Студенты расскажут детям-сиротам о финансовой грамотности 1
16:19
Ученые и писатели выступили против поправок к Конституции 23
16:06
Высота снега в Алтайском крае стремительно уменьшается 1
15:50
Поезд переехал 18-летнего юношу в Алтайском крае 7
15:25
"Плевать на них". Путин рассказал о потерях от западных санкций 23
15:20
"Тотальный диктант" перенесли на осень 1
14:55
Диетологи рассказали, какие продукты ошибочно считают полезными для здоровья 1
14:43
Военные истории жителей Алтайского края прозвучат в подкастах amic.ru 0
14:32
Хватит на всех. Руспродсоюз исключил возможность дефицита продуктов 7
14:20
Алтайские спасатели призывают жителей частных домов готовиться к паводку 5

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.