Экс-возлюбленный застрелил уроженку Алтая и ее дочь под Ростовом

38-летнюю уроженку поселка Акташ Республики Алтай и ее дочь убили в Ростовской области, сообщает портал DonDay.ru

По предварительной информации правоохранителей, женщина рассталась со своим возлюбленным, а затем переехала в город Морозовск, где стала жить с другим мужчиной.

Когда ее бывший возлюбленный узнал о новом романе, он отправился выяснять отношения, взяв с собой охотничье ружье.

В ярости ревнивец застрелил женщину и ее 14-летнюю дочь, после чего свел счеты с жизнью. Прибывшие правоохранители обнаружили три тела.

По факту случившегося следователи расследуют уголовное дело. Его возбудили по статье "Убийство двух и более лиц".