Неприятный запах способен испортить впечатление от посещения любого заведения. Это может свидетельствовать о том, что владельцы решили сэкономить на обслуживании вентиляционной системы. Такая халатность грозит обернуться и проблемами посерьезнее: распространением бактерий, обострением астмы и даже опасностью пожара.

Почему при правильном обслуживании вентиляции клиентов станет больше, а сотрудники будут работать продуктивнее, а также в чем выгода при регулярной очистке, смотрите в совместной инфографике amic.ru и компании "Эко-Сибирь".

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