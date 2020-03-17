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Крупные алтайские вузы не перешли на дистанционное обучение

, ИА "Амител"
Университеты продолжили проводить занятия в штатном режиме
Фото: из архива amic.ru

Фото: из архива amic.ru

Крупнейшие вузы Алтайского края не стали переходить на дистанционное обучение на фоне угрозы распространения коронавируса.

Как сообщили amic.ru в пресс-службе АлтГТУ имени И.И. Ползунова, университет сейчас проводит занятия в штатном режиме.

"Занятия у студентов идут как обычно. Однако в случае изменения ситуации вуз готов в кратчайшие сроки перейти на дистанционную форму. Для этого все готово", – уточнили в пресс-службе "политеха".

Аналогичное решение приняли и в АлтГУ. Если ситуация не изменится в худшую сторону, студенты продолжат посещать занятия до конца недели.

"Ректорат Алтайского государственного университета сообщает, что учебный процесс и работа административных подразделений вуза осуществляются в штатном режиме в соответствии с утвержденным расписанием и планом работы", – уточнила пресс-служба вуза.

Как удалось выяснить amic.ru, также лекции посещают студенты педагогического и аграрного университетов.

Ранее Минпросвещения выпустило рекомендации школам о переводе детей на дистанционное обучение. В инструкциях уточняется, что окончательное решение принимает руководство образовательных учреждений исходя из обстановки с коронавирусом.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

17.03.2020 09:42
- гость -

Пока гром не грянет...

17.03.2020 09:58
Гость

А какой гром? Пока ни одного случая в Алтайском крае не зафиксировано. Кроме того, если студенты не будут ходить на занятия - точно будут ходить по торговым центрам и кафешкам. Что проблема заражения исчезнет? Карантин - это комплексная проблема, которую надо не одним вузам и школам решать.

17.03.2020 10:00
- гость -

так вам и сказали сколько больных, ага
весь мир болеет/ умирает, русские- достают попкорн

17.03.2020 10:05
гость

сколько у нас заболевших ? 60 человек. А сколько было тестов? 60 шт.

17.03.2020 10:06
- гость -

17.03.2020 09:58
Гость

Так на упреждение таких случаев и надо действовать, а не ждать, когда фиксировать начнуть. В чем проблема какое-то время заниматься дистанционно? А кафешки и крупные ТЦ можно и прикрыть на время, как и общественные бассейны и спортклубы.

17.03.2020 10:13
Гость

Абсолютно согласен! Действовать надо на упреждение! На дистанционное обучение перешли вузы Иркутска, Новосибирска, Томска, Кемерово и другие. Интересно, на основании чего не переходим мы? Кто принял это решение?

17.03.2020 10:14
Гость

"А пока ни одного случая"!???? А пока мы и не знаем сколько сделано анализов? Сколько госпитализировано с пневмонией и сколько из них обследовано на короновирус? Хотя бы.... Да и губернатор молчит, как председатель штаба ЧС. Москва и МО (понятно, у них уже выявленные) дают разясснения . Так прокомментируйте, успокойте

17.03.2020 10:15
- гость -

17.03.2020 09:58
Гост
Ога, в Италии были ровно те же самые настроения. Итог как-то не радует.

17.03.2020 10:27
гость

Наверное получили рекомендации не сеять панику.
Проблема пандемии - когда появятся заболевшие будет очень сложно. Вот например, на дверных ручках, кнопках лифта вирус может жить до нескольких недель. Т.к. вакцины нет, ёмкость медуслуг ограничена (см. Италия), единственный способ (см. Китай) остановить распространение - ограничение контактов, самоизоляция и вот это всё.
А так, да - улыбаемся и машем.

17.03.2020 10:29
- гость -

Большинство бездельники.
Вначале нужно закрыть массовый досуг, только после этого имеет смысл все остальное

17.03.2020 10:32
- гость -

17.03.2020 10:14
Гость
А пока мы и не знаем сколько сделано анализов?

Вы ничего не знаете. Проведено 109939 тестов. С сайта Минздрава "стопкоронавирус".

17.03.2020 10:32
Буська

17.03.2020 10:05
гость
сколько у нас заболевших ? 60 человек. А сколько было тестов? 60 шт.

стопкоронавирус.рф
Оперативные данные по состоянию на 16 марта
Случая заболевания - 93
Человек выздоровело - 5
Проведено исследований на коронавирус - 109 939

17.03.2020 10:33
1

Нет у нас такого заболевания и не будет, у нас просто тупо ОРВИ и отвечать никто не будет.

17.03.2020 10:34
- гость -

никогда не верю больше ни одной официальной статистике
после тех самых 146%
наивные людишки

17.03.2020 10:39
- гость -

17.03.2020 10:15
- гость -
в Италии были ровно те же самые настроения.

В Италии, как и в других странах ЕС прошляпили начало пандемии. Меры начали принимать только сейчас, границы закрывать, рейсы отменять и т.д.

17.03.2020 10:45
многодетный

Ситуация хуже, чем ее освещают. Не зря оперативно создали штаб с пятницы на субботу. А если учесть , что нет в продаже простых масок и количество аппаратов ИВЛ мизерно, то все возможно будет напоминать Италию, которая до сих пор понять не может откуда столько заразившихся ежедневно, хотя все сидят по домам около недели. В Казахстане, Азербайджане в разы оперативней работают, появился первый случай, все школы, ВУЗы закрыли, границы перекрывают, они прекрасно видят как да что. Чудес не будет, нашу страну накроет также как и другие страны

17.03.2020 10:45
- гость -

17.03.2020 10:05
гость

Вот это больше похоже на правду.

17.03.2020 10:48
Коник

вопрос: "Где тесты?" врач сказал, что "тестов в регионе нет, все делается только в Москве". И у них приказ всем говорить, что это просто грипп и неважно, чем вы болеете. Он сказал, что "мы можем сообщать только о заболевших людях, которые вернулись из Китая. Тогда мы имеем право сообщать. А во всех других случаях мы не можем – это большие затраты государства"
глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что тест на выявление коронавируса можно пройти во всех регионах страны. Но подтверждение о заражении может дать только один центр – "Вектор" в Новосибирске.

17.03.2020 10:50
- гость -

17.03.2020 10:39
- гость -
Именно. А мы (Россия) не делаем анализы. То есть делаем, но только тем, кто вернулся из Китая-Кореи-Италии-Ирана и еще 3 стран (на вчерашний день). То есть по "анализам", которых в общем-то нет, эпидемии нет. Как на самом деле - никто не знает. Италия, на минуточку, делает анализы, беря пробы у всех умерших. И статистика у них совершенно не радужная. А мы не берем пробы даже у заболевших, если они не в официальной группе риска.

17.03.2020 10:51
- гость -

17.03.2020 10:48
Коник
Самостоятельная сдача анализов на коронавирус не предусмотрена.
Обследование на COVID-19 назначается медицинскими работниками в случае:

прибытия из эпидемиологически неблагополучных по COVID-19 стран и регионов за 14 дней до появления симптомов ;
наличия тесных контактов за последние 14 дней с лицами, находящимися под наблюдением по COVID-19, которые в последующем заболели;
наличия тесных контактов за последние 14 дней с лицами, у которых лабораторно подтвержден диагноз COVID-19.
Забор проб для анализа осуществляет медицинский работник.

17.03.2020 10:59
- гость -

17.03.2020 10:45
многодетный
Ситуация хуже, чем ее освещают.

И где тогда соответствующие сообщения? Почему по-вашему все молчат?

17.03.2020 11:00
жучка

Надо пить водку ( не реклама)
Лучше по 5 бут в день

17.03.2020 11:05
- гость -

Я столько не выпью!

17.03.2020 11:05
Коник

17.03.2020 11:00
жучка

Это смертельная доза.
Кто сможет столько выпить?

17.03.2020 11:07
- гость -

17.03.2020 10:59
- гость -
А кто вам что скажет? Есть человек, он заболел (предположим). Из Италии он не возвращался, анализы ему никто не делает. И? Если так, как сейчас, дела будут обстоять и дальше, официально у нас так и будет десятки и сотни заболевших. А от чего будут умирать старики - придумают.

17.03.2020 11:09
!

просто у них банально нет никакой системы удаленного обучения вменяемой, хотя бабло на это да "потратили" = стырили

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