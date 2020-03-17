Крупные алтайские вузы не перешли на дистанционное обучение

Крупнейшие вузы Алтайского края не стали переходить на дистанционное обучение на фоне угрозы распространения коронавируса.

Как сообщили amic.ru в пресс-службе АлтГТУ имени И.И. Ползунова, университет сейчас проводит занятия в штатном режиме.

"Занятия у студентов идут как обычно. Однако в случае изменения ситуации вуз готов в кратчайшие сроки перейти на дистанционную форму. Для этого все готово", – уточнили в пресс-службе "политеха".

Аналогичное решение приняли и в АлтГУ. Если ситуация не изменится в худшую сторону, студенты продолжат посещать занятия до конца недели.

"Ректорат Алтайского государственного университета сообщает, что учебный процесс и работа административных подразделений вуза осуществляются в штатном режиме в соответствии с утвержденным расписанием и планом работы", – уточнила пресс-служба вуза.

Как удалось выяснить amic.ru, также лекции посещают студенты педагогического и аграрного университетов.

Ранее Минпросвещения выпустило рекомендации школам о переводе детей на дистанционное обучение. В инструкциях уточняется, что окончательное решение принимает руководство образовательных учреждений исходя из обстановки с коронавирусом.