Матчи "АлтайБаскета" в Барнауле экстренно отменили из-за коронавируса

Ближайшие домашние матчи команды "АлтайБаскет" на выезде и в Барнауле будут отменены из-за угрозы распространения коронавируса. Соответствующее распоряжение сделала федерация баскетбола страны.

Так, приостанавливаются все встречи с 20 марта по 10 апреля. Матчи всех турниров, которые, согласно календарю, должны состояться до указанного периода, будут проведены с условием требований и рекомендаций органов исполнительной власти РФ и субъектов РФ, а также тщательного соблюдения всех мер безопасности для игроков, тренеров, официальных лиц и болельщиков.

"Те игры, проведение которых запрещено региональными органами власти, будут перенесены на более поздний срок. Исключение составят два этапа второго полуфинального раунда Всероссийских соревнований среди юниоров 2007 года рождения в Новосибирске и Перми: они завершатся 21 марта", – говорится в сообщении.

При этом еще не решен вопрос с отменой домашних игр полуфинала ВХЛ с участием "Динамо-Алтай". Встречи с "Чебоксарами" должны состоятся на "Титов-Арене" 26 и 27 марта. На уровне Минспорта Алтайского края пока не принято решение об отмене матча или проведении его при пустых трибунах. Окончательно точку в вопросе может поставить федерация. Ранее принято было объявлено о том, что клубы КХЛ уйдут на паузу и не будут отменять матчи плей-офф. Это вызвало споры и негативную реакцию у многих специалистов. Ведь в Европе и на Западе были отменены все спортивные соревнования из-за болезни.

Из-за нового вируса во всем мире приостановлены турниры: НБА, НХЛ, отменены игры Лиги чемпионов, чемпионаты по биатлону, лыжным гонкам, теннису. Высока вероятность отмены чемпионата Европы по футболу и Олимпийских игр в Токио. Спортивные федерации уже считают убытки. Речь идет о десятках миллиардов долларов.