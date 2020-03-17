Водитель иномарки сбил двоих детей в Горном Алтае

Две школьницы пострадали в результате наезда автомобиля в селе Усть-Муны. Как уточнили в пресс-службе МВД по Республике Алтай, авария случилась 15 марта на улице Кошурникова.

30-летний житель Горно-Алтайска, управляя автомобилем Subaru Impreza, вовремя не заметил, что юные пешеходы вышли на нерегулируемый переход, и сбил их.

В результате девочки 10 и 12 лет получили травмы. Им оказали медицинскую помощь. Одну из пострадавших госпитализировали.

По факту ДТП полицейские проводят административное расследование и выясняют все обстоятельства произошедшего. В частности, они установили, что водитель был трезв.