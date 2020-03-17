Муж и жена избили пожилую жительницу Барнаула из-за собак. Видео

Супружеская пара избила пожилую женщину во дворе дома № 255 по улице Интернациональной. Соответствующее видео появилось в паблике "Инцидент Барнаул" в социальной сети "ВКонтакте".
На кадрах видно, как пенсионерка гуляет с собаками, в этот момент на нее набрасывается женщина. Супруг горожанки относит в сторону ребенка и тоже вступает в конфликт, несколько раз ударив пенсионерку по лицу.
На место вызвали полицию. Пожилая женщина написала заявление. Стражи порядка проводят проверку.
По словам местных жителей, пострадавшая – очень добрый человек, а собаки воспитаны. Хозяйка ходит за ними с мешочком и всегда убирает. А мужчина, что ее бил, также гуляет со своей собакой в этом же дворе, только без мешка.
Комментарии
Ужас, мразь это, а не мужик.
Женщину по лицу - совсем мозг вытек???
Женщину по лицу
а почем надо?
1. Насилие вне закона!
2. Собаки должны быть, как минимум, на поводке.
гуляет без мешка
мдя
пока не известно из за чего сыр бор, не стоит наговаривать на кого либо
все собаки были в намордниках, на поводке?
Мужчинка то прям настоящий рембО
Она первая начала травить собак на него. Поделом.
А мужчина, что ее бил, также гуляет со своей собакой в этом же дворе, только без мешка.
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Вот жеж подлец!
Долго они втроём со старушкой пластались, там ещё мелкий пытался снежком в неё запустить. С двух ударов не вырубить старушку..эх не тот сейчас пошёл мужик, не тот.
17.03.2020 10:27
Гостья
Женщины регулярно это выпрашивают и заслуженно получают, а потом орут, я же женщина, меня нельзя трогать. Если бы с детства она знала, что за любые ее слова и действия может быть ответка, независимо от ее пола она огребется по полной -не было бы многих проблем с тетками. Слишком много стало разбалованных куриц. Так что следите за базаром дамочки...
Мало дал
Молодость всегда побеждает опыт.
Гости вы чего, совсем мозг потеряли??? Какая разница, были собаки на поводке или нет. Мужик старую женщину отмудохал, он должен был расстащить этот клубок, собачников и яжематерей. А он бабульку извините, решил ..дить. Сейчас молиться должен начать, чтоб бабулька живая осталась.
Все против нас стариков. Власть, молодёжь, короновирус и тд.
Сволочи и мужик гов но и баба
Надо их за эту драку к ответу обязательно притянуть. Извиниться твари должны и моральную компенсацию выплатить.
Урок младенцу как надо уважать стариков освоен.
Участковый не спи, навести бабулю и научи как действовать.
не будь рядом мужика что было бы с девушкой?
Эти мрази еще и размножаются. Дитё по своему образу и подобию воспитают...
17.03.2020 10:42
- гость -
общество в котором сила побеждает разум называется первобытным, а ты яркий представитель этого обезьянника.
И чо за собаки - хозяйку не защитили! Порвать надо было агрессоров!
Два урода конченых.