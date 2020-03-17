Муж и жена избили пожилую жительницу Барнаула из-за собак. Видео

Супружеская пара избила пожилую женщину во дворе дома № 255 по улице Интернациональной. Соответствующее видео появилось в паблике "Инцидент Барнаул" в социальной сети "ВКонтакте".

На кадрах видно, как пенсионерка гуляет с собаками, в этот момент на нее набрасывается женщина. Супруг горожанки относит в сторону ребенка и тоже вступает в конфликт, несколько раз ударив пенсионерку по лицу.

На место вызвали полицию. Пожилая женщина написала заявление. Стражи порядка проводят проверку.

По словам местных жителей, пострадавшая – очень добрый человек, а собаки воспитаны. Хозяйка ходит за ними с мешочком и всегда убирает. А мужчина, что ее бил, также гуляет со своей собакой в этом же дворе, только без мешка.