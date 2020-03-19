"Фабрика процессов": как и зачем на Алтае внедряют бережливое производство

В 2018 году был утвержден и запущен национальный проект "Производительность труда и поддержка занятости". Как он реализуется в Алтайском крае, что такое "Фабрика процессов" в программе "Тема дня" на радио "Эхо Москвы" рассказал директор Алтайского центра кластерного развития, директор Регионального центра инжиниринга Алтайского края Сергей Кореннов.

– Сергей Александрович, в Алтайском крае дан официальный старт "Фабрики процессов". Расскажите, пожалуйста, что это за проект, как он реализуется и почему так важен для края?

– Национальный проект "Производительность труда и поддержка занятости", кстати, один из 12, подразумевает под собой участие предприятий, которые имеют выручку от 400 млн рублей за предыдущий год и относятся к основным перерабатывающим отраслям народного хозяйства. "Фабрика процессов" является одним из обязательных элементов для каждого региона, включающегося в этот нацпроект.

В конце 2018 года Алтайский край подготовил стратегические документы и прошел конкурсные процедуры для участия в данном национальном проекте. В марте 2019 года на вводной первой стратегической сессии вместе с представителями Федерального центра компетенций был дан старт внедрения мероприятий бережливого производства на территории Алтайского края.

Данный нацпроект – это на первоначальном этапе некое образовательное начало. Что это значит? Во-первых, он состоит из трех федеральных проектов: адресная поддержка, системные меры и поддержка занятости. Адресная поддержка подразумевает, что на предприятиях, которые вошли в проект, в течение шести месяцев реализуется активная фаза под пристальным присмотром тренера, консультанта или эксперта. Специалисты Федерального центра компетенций, регионального Центра компетенций, который, кстати, создан на базе Алтайского центра кластерного развития, прошли не один "круговорот" бережливого производства. Они приезжают на предприятие и начинают совместно с группой, созданной из сотрудников данной компании, реализовывать предприятие бережливого производства.

До погружения в национальный проект оговорюсь, что модернизация, безусловно, важный, нужный и необходимый процесс, но модернизация хаоса может привести к непонятным конечным результатам. В данном контексте проект своевременный, потому что он учит на основании элементов бережливого производства внедрять определенную философию.

Бережливым производством нельзя заниматься с определенными границами: отсюда и досюда. Если мы внедряем этот проект, значит, мы должны использовать постепенно, модернизировать постепенно, направлять в нужное русло, то есть поддерживать движение на предприятии постоянно.

– Это в голове, наверное, должен переворот какой-то произойти у руководства, у сотрудников, или я ошибаюсь?

– Нет, это действительно так. Переворот нужен и важен. Здесь строится основа: любой сотрудник предприятия, приходя на свое рабочее место должен понимать, что от результатов именно его деятельности зависит конечный результат всей производственной системы. Безусловно, главенствующая роль реализации должна принадлежать руководителю, без него данный проект не поплывет.

– Адресная поддержка – первый этап. Давайте назовем предприятия, которые уже участвуют в проекте, которым уже оказывается адресная поддержка. Может уже и отзывы есть?

– У каждого региона есть определенные установленные показатели. По KPI для Алтайского края к 2024 году мы должны охватить не менее 98 предприятий. С 2019 года в данном проекте уже участвуют 22 алтайских предприятия с выручкой от 400 млн.

– VELES участвует, да?

– Да, алтайский завод сельскохозяйственного машиностроения – торговая марка VELES – участвует. Вот как раз у них на днях прошел день информирования – это мероприятие закрытия активной фазы проекта. Как я уже сказал, прошло полгода, и по истечению этого времени рабочая группа закрывает проект по созданному потоку-образцу. То есть вместе с тем экспертом, который заходил на данное предприятие, рабочая группа должна внедрить элементы бережливого производства на том потоке-образце, который они для себя выбрали. Есть предприятия, на которых реализуется проект уже год. Например, это компания "МЭС" и "Сибэнергомонтаж", Барнаульский котельный завод. Они как раз являются первопроходцами в проекте. Есть, кстати, уже определенные результаты и изменения.

– Может быть поподробнее о результатах, об отзывах руководства этих предприятий?

– Представитель "МЭС" выступ на стратегической сессии и рассказал, что сократилось время протекания процесса, снизилась себестоимость нормы выработки на одного сварщика. Вообще посчитать в целом производительность, увеличилась ли она, мы можем только после получения официальных данных, которые будут позже. Сейчас идет тот контекст информации, который заложен именно по потоку-образцу. Все, что было заложено вначале – все выполнено.

– Мы поговорили об адресной поддержке, а какие еще элементы национального проекта реализуются у нас в крае?

– Вот это основополагающий устанавливающий элемент именно бережливого производства на предприятии. Следующий федеральный проект данного национального проекта – это системные меры. Системные меры направлены на некий образовательный цикл реализации в большем понимании. Здесь предприятие может направить своих топ-менеджеров на переобучение. Оно проходит в Москве по программам "Лидеры производительности" и "Лидеры ПРО". Обучение направлено на повышение квалификации в искусстве управления. Алтайские предприятия уже обучались. Например, директор предприятия "ЖБИ-Сибирь" Кирилл Овсянников. Эта компания уже завершила активную фазу. Надо отдать должное данному топ-менеджеру, который уже даже за счет собственных средств реализует направления по переобучению сотрудников. Также он входил в аттестационную комиссию и просил скорее начать обучать сотрудников на нашей региональной "Фабрике процессов".

– Системные меры ведь "Фабрику процессов" тоже в себя включают или нет?

– Нет, "Фабрика процессов" – это наша образовательная площадка, которая больше относится к первому проекту. Системные меры за счет федеральных средств позволяют обучить сотрудников на федеральном уровне. Кстати, есть еще одна обучающая программа – "Экспортный акселератор" и еще один национальный проект – "Поддержка развития экспорта", и в рамках повышения производительности труда предприятия, которые хотели бы выйти на экспорт, могут совершенно бесплатно повысить свои компетенции на обучении в Москве.

– Хорошо, третий момент, который вы обозначили, напомните, пожалуйста?

– Третий федеральный проект, входящий в состав национального проекта, это как раз поддержка занятости. Он реализуется через управление по труду Алтайского края, есть средства на переквалификацию и переобучение специалистов среднего звена, сотрудников рабочих профессий, которые также могут повысить свою квалификацию. Например, сварщики, экономисты, бухгалтера. Все это абсолютно бесплатно. В 2019 году алгоритм действий был такой: предприятие обучает своих специалистов, а потом подает документы на субсидирование. Затем все затраты полностью за все обучение им возмещаются.

– А где можно обучиться? Есть ограничения?

– Обучение проходит на территории Российской Федерации.

– То есть это можно своих сотрудников отправить на обучение в Москву на какие-то полезные курсы?

– Да, безусловно.

– Очень интересные возможности открылись перед предприятиями Алтайского края. Давайте еще обозначим, какие компании могут принять участие в этих мерах, получить поддержку и куда нужно обратиться?

– К сожалению, не все производственные предприятия могут участвовать в данном проекте. Первый ограничительный фактор – выручка. Она должна быть от 400 млн рублей. Второй момент – предприятие должно работать в основных несырьевых отраслях промышленности. Также здесь важно, чтобы не было более 25% иностранного капитала.

Обратиться можно в Министерство экономического развития Алтайского края, непосредственно в Центр кластерного развития, на базе которого создан региональный Центр компетенций, а также на сайт производительность.рф, где и осуществляется регистрация данного предприятия. На сайте формируется заявка, которая потом поступает к нам на рассмотрение. Если компания предварительно соответствует всем необходимым требованиям, то туда отправляется своего рода "десант" из трех человек – это представители Федерального центра компетенций, регионального Центра компетенций, Министерства экономического развития Алтайского края. Они визуально знакомятся с предприятием, выясняют, подходит ли оно для участия в проекте или нет, готово ли. Были такие случаи, когда предприятие регистрируется, а затем при личной встрече оказывается, что не готово к участию, так как ему придется создать рабочую группу, выделить человека, который будет руководить ей и совершать, не побоюсь этого слова, на первом этапе подвиги. Внедрение элементов бережливого производства – это своеобразный подвиг и к нему нужно быть готовыми.

– Это вот как в атаку поднимают бойцов, так и тут надо поднять своих сотрудников на то, чтобы внести изменения.

– Да, их нужно подвигнуть приступить к этим изменениям, а затем их поддерживать и продвигать.

– Еще раз назову сайт производительность.рф, там можно уточнить все требования, которым нужно соответствовать, чтобы предприятие вошло в проект и смогло воспользоваться теми возможности, которые дают в рамках национального проекта. Там же можно подать заявку на участие, и после подачи заявки ждать знакомства с экспертами. Теперь хотелось бы узнать более подробно о "Фабрике процессов". Что это за проект, что он дает?

– Помимо других элементов бережливого производства, в национальном проекте предусмотрено, что каждый регион, входящий в этот проект, должен на своей территории создать региональную "Фабрику процессов". На это выделены средства.

"Фабрика процессов" – это образовательная производственная площадка, на которой происходит имитация производственного процесса и построения производственной системы. То есть предприятие, которое вступило в проект, направляет на фабрику рабочую группу, для того чтобы повысить компетенцию, на практике закрепить элементы бережливого производства, которые они могут и хотели бы внедрить у себя на производстве.

– То есть это рабочие, руководство, сколько человек?

– Каждое предприятие определяет для себя кто идет на фабрику, руководство или рабочие. Группа из 12-15 человек, которая в течение одного рабочего дня приходит в цех, на его базе реализует определенный производственный процесс. На первоначальном этапе происходит распределение ролей, каждый сотрудник получает определенный статус и задания, чем он будет весь день заниматься. Есть операторы, руководитель цеха, есть непосредственно клиент, и все сводится в конечном итоге к пониманию того, как должен строиться производственный процесс, как в маркетинге, логистике. Не пытайтесь продать то, что производите, а производите то, что можно продать. То есть клиент должен быть удовлетворен. И тогда каждый работник предприятия будет работать на клиента, а не для того, чтобы просто отработать день. Должен быть переворот в сознании, что мы работаем в команде, что бережливое производство – это командная работа по вовлечению каждого специалиста в эффективное производство.

И вот как раз на "Фабрике процессов" мы и пытаемся это привить.

– Показать, как это может быть.

– Да, еще раз повторюсь, это определенный образовательный процесс по философии внедрения элементов бережливого производства.

– Насколько мне известно, все это пройдет на базе центра "Мой бизнес" на Мало-Тобольской, 19?

– Да. Когда мы вошли в этот национальный проект, мы поездили с заместителем министра экономического развития Алтайского края Алексеем Ерохиным, посмотрели, как работает "Фабрика процессов" в других регионах. Например, до того как у нас заработала своя "фабрика", мы возили наши предприятия на Средневолжский механический завод, с которым у нас заключен договор от регионального Центра компетенций. Это предприятие уже более полутора лет реализует данный проект.

Теперь ездить далеко не надо, хотя почему нет, ведь все познается в сравнении. Взаимодействие будем продолжать.

Для себя мы искали региональную площадку. По методикам можно было строить "Фабрику процессов" на базе вуза, предприятия или непосредственно на базе регионального Центра компетенций. Посовещавшись, определились, что организуем ее на территории центра "Мой бизнес", и мы не прогадали. Так как именно здесь можно будет работать не только с участниками проекта, но и еще и с предприятиями с выручкой до 400 млн рублей, которые не могут войти в проект. Они смогут пользоваться площадкой в то время, как она не будет задействована предприятиями-участниками. Да, чтобы не простаивало оборудование, территория будет использована субъектами малого предпринимательства.

– В общем, если предприятие среднее или крупное хочет принять участие в проекте, то нужно зайти на сайт производительность.рф, если предприятие малое, но есть желание обучиться, то можно обратиться в Алтайский фонд МСП – в центр "Мой бизнес" на Мало-Тобольскую, 19. Там подать заявку и тоже получить возможность поучаствовать в "Фабрике процессов". А какой продукт, деталь будут производить наши предприятия в рамках этого симулятора?

– Это пульт регулятора давления Энгельсского приборостроительного предприятия. Как это все происходит: у каждого работника "Фабрики" есть своя роль, каждый из них получает задание на сборку того или иного элемента детали. Есть поточность данного производства, в соответствии с ней деталь переходит от одного работника к другому и в конечном итоге происходит ее сборка.

В течение работы данной "Фабрики" работники переживают три смены. Первая смена – на предприятии хаос, ничего не получается, стресс. Они должны сделать определенные выводы под руководством сертифицированных тренеров и совместно прийти к решению данной проблемы. Все это происходит у инфоцентра, где по методике должны на предприятиях проходить собрания по подведению итогов, по выстраиванию и нахождению элементов повышения эффективности производства. Следующая смена должна привести к улучшению. И третья смена – выход на эффективное производство. Также в течение всего дня для участников проходят мини-лекции, чтобы направить к правильному решению.

– И видимо потом, когда вернутся на свой завод, вот это все внедрить у себя на рабочем месте.

– Да, все это для этого и создается, чтобы внедрить элементы бережливого производства у себя на предприятии.

– К сожалению, наше время закончилось. Я желаю успешной реализации этого интересного проекта. Напомню, предприятиям, которые хотят принять участие в проекте, нужно зайти на сайт производительность.рф, а если предприятие малое, то обратиться в фонд МСП на Мало-Тобольскую, 19.

Алтайский фонд МСП

г. Барнаул, ул. Мало-Тобольская, 19

Тел.: 8 800 222 8322

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