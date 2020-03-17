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Барнаульский автовокзал отменил все международные рейсы в Казахстан

, ИА "Амител"
В соседнюю республику теперь фактически невозможно попасть

Барнаульский автовокзал отменил все рейсы в Казахстан. Об этом говорится на сайте предприятия.

"С 16 марта в связи с закрытием границы Казахстана мы отменили все международные рейсы, проходящие до Казахстана. Возврат ранее купленных билетов (за полную стоимость) производится в кассах автовокзала, либо через сайт, на котором они были приобретены", – говорится в сообщении.

Отмена рейсов связана с тем, что до 15 апреля правительство Казахстана объявило чрезвычайное положение в связи с пандемией коронавируса. Что подразумевает ограничение на въезд на территорию республики, а также на выезд с ее территории всеми видами транспорта.

Из Барнаула можно было уехать на автобусе Павлодар, Караганду. Также через территорию Казахстана проходит международный рейс до Ташкента.

Сейчас решается вопрос, как выехать из Казахстана тем, кто сейчас находится на его территории.

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Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

Комментарии

17.03.2020 11:58
Sv

амик, туда поезда еще ходят, к счастью.
мир совсем сошел с ума

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