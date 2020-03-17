Актер из "Игры престолов" заболел коронавирусом

Норвежский актер Кристофер Хивью, известный по роли Тормунда в сериале "Игра престолов", заразился коронавирусом Covid-19. Об этом он сообщил подписчикам в своем аккаунте в Instagram.

"Моя семья и я самоизолируемся дома столько, сколько нужно. У нас хорошее здоровье – у меня только легкие симптомы простуды, – написал Хивью. – Есть люди с более высоким риском, для которых этот вирус может быть разрушительным диагнозом, поэтому я призываю всех вас быть чрезвычайно осторожными".

Он призвал людей предпринимать все меры предосторожности и обращаться к врачам при первых же симптомах болезни.

"Вместе мы можем бороться с этим вирусом и предотвратить кризис в наших больницах, – написал артист. – Пожалуйста, заботьтесь друг о друге, держитесь на расстоянии и будьте здоровы!".

"Игра престолов" – американский телесериал в жанре фэнтези. В его основе лежит цикл романов "Песнь Льда и Огня" Джорджа Мартина. Проект снят под руководством Дэвида Бениоффа и Д.Б. Уайса для телеканала НВО. Премьера первого сезона состоялась в 2011 году, финальная – в мае 2019-го.

Сериал повествует о вымышленном мире, населенном людьми и фантастическими персонажами вроде драконов. В нем разворачивается жесткая борьба за трон. В картине нет исключительно положительных или отрицательных героев, а еще он изобилует прекрасными пейзажами.

Телесериал стал одним из самых крупнобюджетных проектов и получил множество наград.