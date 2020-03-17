Родителям предложили выдавать больничный на время школьных карантинов

Национальный родительский комитет (НКР) предложил выдавать родителям детей до 14 лет больничный на время школьного карантина. Об этом в беседе с RT рассказала председатель комитета Ирина Волынец.
По ее словам, из-за коронавируса на карантин уходят все больше образовательных учреждений, и дети в семьях, где работают родители, остаются без присмотра. Согласно законодательству, это может привести к лишению родительских прав или уголовной ответственности при несчастных случаях.
Волынец уверена, что дать родителям возможность присмотреть за детьми на время эпидемии – необходимо, а больничный в этом случае должен быть оплачиваемым.
Как ранее сообщал amic.ru, на данный момент в Алтайском крае официально нет заболевших, но всем школам России уже посоветовали перейти на дистанционное обучение.
В России зарегистрировано 93 случая заражения коронавирусом. В мире инфицировано более 167 тысяч человек. Общее число жертв составило 6606 человек.
Комментарии
А работать кто за них будет, я? У нас например и так нагрузка большая на работе, и вот эти постоянные больничные некоторых уже выводят из себя, как по графику каждый месяц нет на рабочем месте, работаешь за двоих, а платят как обычно