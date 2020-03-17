Студенты АлтГУ проведут "кухонный" митинг за введение карантина

Учащиеся Алтайского госуниверситета при помощи митинга намерены довести до руководства вуза свою позицию по поводу продолжения обучения, несмотря на угрозу распространения коронавируса.
В социальной сети "ВКонтакте" они разместили приглашение в столовую университета в корпусе Д, где и намерены требовать перехода на дистанционное обучение.
"Если у вас нет возможности прийти в корпус Д, придите в это время в столовую в своем корпусе и выпейте растворимого кофе за победу над бюрократией и коронавирусом", – обратились организаторы к студентам.
Напомним, 17 марта amic.ru выяснил, что крупные вузы Алтайского края продолжают проводить занятия в штатном режиме. Ни одного случая заражения вирусом Covid-19 на территории региона официально не подтверждено.
Комментарии
Ректор больной.
В принципе, гуманитариев можно и правда дистанционно обучить. Врачей вот не желательно. Да и инженеров тоже
АГУ-шники никогда не хотели учиться.
Какая разница где читать смотфон.
Лекции и технарям можно читать удаленно. Практические занятия и лабы нельзя, да.
Лишь бы не учиться...
Жоржик, не на век же карантин объявят. Практические и лабы можно перенести на более поздний срок.
12:08 Кто не хочет учиться, тот и не будет. И с карантином и без него.