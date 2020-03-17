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Студенты АлтГУ проведут "кухонный" митинг за введение карантина

, ИА "Амител"
Участие в мероприятии подтвердили свыше 200 человек
Фото: из архива amic.ru

Фото: из архива amic.ru

Учащиеся Алтайского госуниверситета при помощи митинга намерены довести до руководства вуза свою позицию по поводу продолжения обучения, несмотря на угрозу распространения коронавируса.

В социальной сети "ВКонтакте" они разместили приглашение в столовую университета в корпусе Д, где и намерены требовать перехода на дистанционное обучение.

"Если у вас нет возможности прийти в корпус Д, придите в это время в столовую в своем корпусе и выпейте растворимого кофе за победу над бюрократией и коронавирусом", – обратились организаторы к студентам.

Напомним, 17 марта amic.ru выяснил, что крупные вузы Алтайского края продолжают проводить занятия в штатном режиме. Ни одного случая заражения вирусом Covid-19 на территории региона официально не подтверждено.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

17.03.2020 11:37
- гость -

Ректор больной.

17.03.2020 11:40
гость

В принципе, гуманитариев можно и правда дистанционно обучить. Врачей вот не желательно. Да и инженеров тоже

17.03.2020 11:41
- гость -

АГУ-шники никогда не хотели учиться.

17.03.2020 11:45
- гость -

Какая разница где читать смотфон.

17.03.2020 12:02
Жоржик

Лекции и технарям можно читать удаленно. Практические занятия и лабы нельзя, да.

17.03.2020 12:08
- гость -

Лишь бы не учиться...

17.03.2020 12:08
- гость -

Жоржик, не на век же карантин объявят. Практические и лабы можно перенести на более поздний срок.

17.03.2020 12:09
- гость -

12:08 Кто не хочет учиться, тот и не будет. И с карантином и без него.

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