В Барнауле в отделение полиции обратилась 60-летняя женщина, которая перечислила мошенникам более 400 тыс. рублей в надежде получить компенсацию за лекарство. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю.

По словам пенсионерки, ей позвонил мужчина, который рассказал про положенную компенсацию за медицинский препарат. По словам злоумышленника, ей должны были выплатить 170 тысяч рублей.

Как только мошенник понял, что жертва попалась, он начал убеждать ее под разными предлогами переводить деньги на различные банковские счета. С женщиной общалось сразу несколько мошенников, которые суммарно получили от пенсионерки 424 тысячи рублей.

Когда ей позвонили в очередной раз, она поняла, что стала жертвой мошенников, и обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело статье "Мошенничество", стражи порядка разыскивают преступников.